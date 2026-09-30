Macron tilda de "gravísimos" los supuestos comentarios antisemitas de un líder ultraderechista

El presidente francés Emmanuel Macron pidió el miércoles a los responsables de Agrupación Nacional (RN) que aclaren la postura de su partido, tras la publicación de mensajes antisemitas atribuidos al dirigente de la formación de extrema derecha, Jordan Bardella, que tachó de "gravísimos e inaceptables".

"Las declaraciones que se han difundido son obviamente gravísimas e inaceptables, y no admiten comentario alguno; exigen la condena más firme", declaró el jefe de Estado durante una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Madrid.

Además, lamentó "la violencia verbal" de RN contra Mediapart, que reveló esta investigación, al considerar que esa actitud "siempre conduce después a una escalada".

El presidente francés tachó de "inaceptable utilizar palabras violentas contra los opositores, los adversarios políticos" y "arremeter contra quienes son en parte los organizadores de este debate", los medios de comunicación.

El medio de investigación Mediapart publicó el lunes una investigación basada en conversaciones privadas, que dice haber podido autentificar, que habrían sido escritas por Bardella en el verano de 2013, cuando tenía entre 17 y 18 años y era joven militante del Frente Nacional, antiguo nombre de RN.

El político, de 31 años, rechazó "formalmente" las acusaciones y anunció que su abogado interpuso una querella por "difamación".

"Los bancos están todos en manos de judíos"; "El judío tiene que dominar a otros pueblos, aplastarlos y robarlos; un sionista es necesariamente un judío, y en profundidad", habría escrito el futuro dirigente, que se había afiliado al partido de extrema derecha un año y medio antes.

Esta investigación alcanza al más alto nivel del partido que Marine Le Pen tomó en 2011 de manos de su padre Jean-Marie, varias veces condenado por declaraciones antisemitas y negacionismo.

Bardella, de 31 años, fue considerado como el "plan B" del partido RN para las elecciones presidenciales de 2027 en caso de que Marine Le Pen quedara inhabilitada por un caso en la Justicia.

Ahora promete que será su primer ministro en caso de victoria en las presidenciales del 18 de abril y 2 de mayo, donde parte como favorita según las encuestas.