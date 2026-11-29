Los suizos aprobaron este domingo flexibilizar las restricciones a las exportaciones de armas, según un sondeo a boca de urna tras un referéndum que enfrentó las tradiciones de neutralidad del país con las preocupaciones de seguridad y los intereses de la industria armamentística.

Las modificaciones permiten a Suiza exportar material militar a 36 países socios designados, incluso durante un conflicto internacional, siempre que esas exportaciones no otorguen una ventaja militar.

Entre esos países figuran naciones europeas, además de Argentina, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

El instituto de sondeos gfs.bern adelantó que los votantes aprobaron la modificación de la ley por un 54%.

"Gran satisfacción. Pienso en los fabricantes industriales, que podrán recuperar cierta tranquilidad en sus actividades", declaró a la televisión pública RTS Christophe Gerber, el presidente de la asociación suiza GRPM, que representa a empresas de defensa y seguridad.

Los defensores de la reforma sostienen que es esencial para mantener la competitividad de la industria armamentística suiza y garantizar su participación en las cadenas internacionales de suministro.

El rico país alpino no exporta a Estados involucrados en conflictos armados y exige ser consultado si sus clientes desean transferir armas fabricadas en Suiza a otro Estado.

Sin embargo, el gobierno argumentó que la invasión rusa de Ucrania en 2022 modificó los cálculos de seguridad en Europa.

El Parlamento flexibilizó las restricciones el año pasado con el respaldo del gobierno.

Utilizando el sistema suizo de democracia directa, partidos de izquierda y organizaciones no gubernamentales impulsaron después un referéndum sobre la cuestión, al considerar que la modificación pone en peligro la tradición de neutralidad del país.