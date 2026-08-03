Los principales cambios de postura de Trump tras sus amenazas contra Irán

Donald Trump ha hecho algunas de las amenazas públicas más agresivas sobre acciones militares que cualquier otro presidente de Estados Unidos en la historia reciente. Sin embargo, también se ha retractado de muchas de ellas.

Las declaraciones del mandatario republicano, de 80 años, sobre la guerra contra Irán han cambiado algunas veces de forma dramática y rápida desde que estalló el conflicto el 28 de febrero.

Trump ha declarado repetidamente la victoria al afirmar que las capacidades militares iraníes han sido completamente derrotadas, solo para después ajustar el calendario de guerra o amenazar a Teherán con más ataques.

También elogió a los nuevos líderes iraníes el 17 de junio como "muy inteligentes" y "mucho menos radicalizados" que sus predecesores que murieron en ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

Sin embargo, un Trump más frustrado dijo el 8 de julio que "ya no quería tratar con ellos" porque "son basura".

A continuación, algunos de los principales ejemplos de amenazas del presidente estadounidense contra Irán, y cómo las ha moderado después.

- Marzo 21 -

"Si Irán no ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz, dentro de 48 HORAS a partir de este preciso momento, ¡Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas PLANTAS DE ENERGÍA, EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!".

La amenaza de Trump, publicada en su plataforma Truth Social, fue impactante dado que un ataque intencional contra plantas de energía, catalogadas como infraestructura civil esencial, es ampliamente considerado un crimen de guerra.

- Marzo 23 -

Dos días después, Trump extendió el plazo cinco días tras citar "conversaciones muy buenas y productivas" con Irán. Después pausó el "periodo de destrucción de las plantas de energía por 10 días", hasta el 6 de abril, alegando negociaciones diplomáticas en curso.

- Abril 5 -

Con el tiempo agotándose en su prórroga de 10 días, Trump lanzó una publicación plagada de blasfemias el Domingo de Pascua: "Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno". Concluyó diciendo: "Alabado sea Alá".

- Abril 7 -

"Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver a ser recuperada", anunció Trump en una publicación que muchos interpretaron como una amenaza de aniquilar a Irán y a su población de aproximadamente 90 millones.

- Abril 7, horas después -

"Acepto suspender los bombardeos y ataques a Irán por un período de dos semanas", dijo Trump, al aprobar una propuesta de tregua de mediadores de la guerra después de hablar con líderes en Pakistán.

- Junio 11 -

"Estados Unidos atacará a Irán... MUY FUERTE ESTA NOCHE" y "en algún momento en un futuro no muy lejano tomaremos la isla de Jark" y otras instalaciones de infraestructura petrolera, publicó Trump en Truth Social.

- Junio 11, cinco horas después -

Cinco horas después, Trump dijo que "canceló los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", y citó avances en las negociaciones para lograr un acuerdo destinado a poner fin a la guerra.

En junio se firmó un acuerdo provisional para poner fin a los combates, pero al cabo de un mes el conflicto volvió a intensificarse.

Irán atacó instalaciones estadounidenses en Oriente Medio, mientras que Washington bombardeó defensas costeras iraníes e incluyó en sus objetivos a puentes e infraestructuras.

- Julio 31 -

"Los estaremos golpeando muy fuerte, y saben que en algún momento van a decir: 'Ya no podemos soportarlo más'", dijo Trump a su gabinete en una reunión el viernes.

- Agosto 1 -

"Irán y otros países de Oriente Medio nos acaban de pedir que aplacemos cualquier ataque", dijo Trump. Agregó que "los parámetros de un acuerdo han sido aceptados".

Los medios estatales iraníes negaron enfáticamente que la República islámica hubiera hecho tal petición.