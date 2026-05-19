Los países no tienen más opción que colaborar contra la financiación del terrorismo, dice la presidenta del GAFI a AFP

Los países están obligados a colaborar entre sí para luchar contra la financiación del terrorismo, dijo este martes a AFP la presidenta del GAFI, organismo internacional encargado de coordinar este combate, antes de una reunión en los márgenes del G7.

El Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, coordina la actuación de los Estados para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, evaluando los sistemas nacionales y recomendando medidas de control.

Pero la cooperación internacional y los enfoques multilaterales están debilitados en este momento por el endurecimiento de las posturas de las grandes potencias, en especial de Estados Unidos, Rusia y China.

"Los terroristas no respetan ninguna frontera. No tienen ningún límite. Por tanto, los países no pueden permitirse el lujo de no trabajar juntos. Debemos cooperar", aseguró la presidenta de GAFI, la mexicana Elisa de Anda Madrazo.

Antes de la reunión en París sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, puso como ejemplo la cooperación durante los Juegos Olímpicos celebrados en la capital de Francia en 2024.

"Varios atentados terroristas fueron frustrados y parados gracias a la inteligencia financiera. Por tanto, sabemos que funciona y que puede disuadir los ataques. No podemos permitirnos el lujo de detenernos", afirmó.

Al inicio de la reunión, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, reiteró que Washington debía recibir apoyo en su política de sanciones contra Irán y llamó además a sus "socios en todo el mundo" a responder "con firmeza al abanico de terroristas (...) desde Hezbolá hasta el Cártel de Sinaloa".

En esta 5ª conferencia "No money for terror", el objetivo es "seguir trabajando para ser capaces de hacer frente a las innovaciones, adaptar los métodos y las herramientas, compartir las buenas prácticas", según la presidencia francesa.

Los servicios de inteligencia constatan una fragmentación de la amenaza terrorista, en particular yihadista, en un entorno marcado por el debilitamiento de las dos grandes centrales, Al Qaida y la organización Estado Islámico, y el auge de la amenaza interna, procedente de personas aisladas.

Los circuitos de financiación también han evolucionado desde 2018, cuando comenzaron estas conferencias, recuerda De Anda Madrazo.

"Hoy tenemos múltiples células y una mayor descentralización. Pero las herramientas también han cambiado. Ahora contamos con los activos virtuales, la digitalización y una economía cuya arquitectura es diferente. Y la combinación de los mecanismos tradicionales y las nuevas tecnologías constituye efectivamente un desafío", agregó.