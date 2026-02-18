Los nacimientos en España aumentaron en 2025, por primera vez en más de una década, aunque el saldo con respecto a las defunciones siguió siendo negativo, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), en momentos de debate político sobre inmigración y envejecimiento de la población.

"Durante 2025 se estima provisionalmente que hubo un total de 321.164 nacimientos en España, lo que supuso un aumento del 1,0% respecto el año anterior (3.159 más)", indicó el instituto público en un comunicado.

Este "ligero ascenso", que debe confirmarse con los datos definitivos, rompería "la tendencia de la última década", señaló el INE.

El año pasado, 446.982 personas murieron en España, un aumento del 2,5% con respecto a 2024, lo que da como resultado un saldo vegetativo (la diferencia entre nacimientos y defunciones) negativo, una situación que se repite desde 2017.

A 1 de enero de 2026, la población en España era de 49,5 millones, de ellos 7,2 millones extranjeros, el 14,6%, anunció el INE la semana pasada.

Por "primera vez", España superó "los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero", según el INE.

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez defiende una política de apertura en materia de migración, procedente principalmente de América Latina, una posición a contracorriente de la mayoría de los países de Europa.

A finales de enero, el Ejecutivo español presentó un plan para regularizar a medio millón de personas sin papeles, en su gran mayoría latinoamericanas.

Antes, en noviembre de 2024, aprobó una reforma para permitir la regularización de 300.000 personas por año en los próximos tres años.

La oposición de derechas y de extrema derecha ha criticado esta política migratoria, calificándola de "disparatada".

Sánchez defiende que actúa de forma "pragmática" para mitigar el envejecimiento de la población española y mantener el dinamismo de la economía.

El PIB español aumentó un 2,8% en 2025, según el INE, casi el doble que en la zona euro.

A principios de enero, Sánchez afirmó que la migración representó "el 80 % del crecimiento" económico de España en los últimos seis años.