Manifestantes de varios países europeos salieron a las calles este viernes contra el aumento del costo de la vida y la militarización, en un intento de aumentar la presión sobre sus gobiernos con una muestra de solidaridad transfronteriza.

Tras protestas en varios países, sindicatos y activistas de Francia, el Reino Unido, Bélgica, España, Italia, Portugal y Grecia subieron la apuesta a inicios de noviembre convocando manifestaciones simultáneas el viernes y durante el fin de semana.

Algunos manifestantes agitaron pancartas con la consigna "lucha por nuestro futuro", encendieron bengalas y quemaron tanques de cartón.

En el centro de Madrid, cientos de estudiantes participaron en una manifestación en defensa de la educación pública y en oposición a la privatización de las escuelas y al aumento del gasto militar.

Coreando consignas, varios manifestantes ondeaban banderas sindicales rojas y blancas que mostraban un puño cerrado sosteniendo un lápiz y una llave inglesa. "Defiende la educación pública" y "Por una educación de calidad", se leía en algunas pancartas.

"Las aulas son muy pequeñas, las instalaciones están absolutamente degradadas, los baños se rompen todo el rato, hay institutos con plagas de cucarachas, de ratas y de un montón de cosas", lamentó Gabriela Gimeno Serrano, una estudiante de secundaria de 16 años, que está en una sala de 33 alumnos con una sola profesora.

Aunque las multitudinarias protestas se basaron en quejas nacionales, las preocupaciones son compartidas a escala continental, entre ellas el aumento del costo de la vida, el difícil acceso a la vivienda, el deterioro de la educación, la militarización, etc.

"Son quejas legítimas", afirmó a la AFP el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien alerta de que "gran parte de la población" no puede "alcanzar el nivel de vida de sus padres" por "el lento crecimiento y la mayor desigualdad".

- Por "un cambio sistémico" -

Las protestas tienen lugar cuando la invasión rusa de Ucrania se aproxima a su quinto año y antes de una serie de elecciones clave en España, Francia, Italia y Grecia entre este año y 2027.

"Es un acto realmente importante para hacer oír la voz de la juventud (...) y expresar nuestra necesidad de un cambio sistémico e inmediato para nuestro futuro", dijo Zennor Tyndale-Biscoe, un joven de 17 años que tenía previsto manifestarse en Truro, en Inglaterra.

Organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios de una veintena de países europeos convocaron también este viernes una huelga internacional de la juventud, bajo el lema "Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras".

Para Hannes Kramer, estudiante movilizado en Alemania contra la posible reintroducción del servicio militar, "mientras que cantidades de dinero que parecen ilimitadas se vierten en los ejércitos y en las infraestructuras que los sostienen, el Estado de bienestar es desmantelado".

En las calles se repite una queja común: la sensación de que los gobiernos europeos están demasiado ocupados con las crisis geopolíticas y ayudando a las grandes empresas, y que no invierten lo suficiente en el bienestar de las generaciones más jóvenes.

Olivia Ferrario, una estudiante de secundaria de 18 años presente en una protesta en la ciudad italiana de Milán, dijo a la AFP que los jóvenes muestran su "dinamismo y determinación".

"Si el gobierno no nos escucha, no podemos quedarnos callados", afirmó en la manifestación que convocó a decenas de miles de manifestantes.

La coalición organizadora pidió una "transformación radical del sistema en el que vivimos".

En Francia, la movilización coincide con el octavo aniversario del movimiento de los chalecos amarillos, que surgió para protestar contra un alza del combustible, y en España, con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

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