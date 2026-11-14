Los hutíes de Yemen dicen que atacaron tres plantas petroleras en Arabia Saudita

Los hutíes proiraníes de Yemen afirmaron el jueves que atacaron en Arabia Saudita el oleoducto Este-Oeste, la terminal petrolera de Yanbu, en el mar Rojo, y una instalación de Aramco en Riad, en el marco del conflicto con el reino, aliado del gobierno yemení.

El oleoducto, que desemboca en Yanbu, permite a Arabia Saudita transportar parte de su petróleo de exportación, evitando el estrecho de Ormuz, en la otra orilla de la península arábiga, que está bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero.

Una operación "apuntó a la estación de bombeo n.º 7 del oleoducto Este-Oeste con la ayuda de un dron" y otra "a la instalación petrolera de Yanbu con la ayuda de un misil balístico", afirmó en X el portavoz hutí Yahya Saree.

También informó de un ataque contra una instalación del gigante petrolero Aramco en Riad.

Aseguró que estos tres ataques tuvieron éxito, así como los dos anteriores que habían tenido como objetivo un aeropuerto saudita y una base aérea cerca de la frontera yemení.

Desde la reanudación del conflicto yemení en julio, tras cuatro años de calma, Arabia Saudita es atacada regularmente por los hutíes, en particular sus aeropuertos, infraestructuras energéticas y sitios militares.

Desde octubre, los hutíes llevan a cabo ataques casi diarios, que ya han apuntado al oleoducto en varias ocasiones.

La coalición dirigida por Riad para combatir a los hutíes en apoyo al gobierno yemení anunció por su parte que interceptó varios misiles y drones en la madrugada del jueves, entre ellos un dron en la región de Riad y otro en el este de Arabia Saudita.