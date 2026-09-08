Los Guardianes de la Revolución de Irán dicen que confiscaron un submarino no tripulado de EEUU en Ormuz

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este martes que incautaron un submarino estadounidense no tripulado en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán mantiene bloqueado desde que empezó la guerra en Oriente Medio.

"Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria capturaron esta madrugada, en la entrada del estrecho de Ormuz, uno de los submarinos no tripulados, inteligentes y más modernos del ejército terrorista estadounidense, en el marco de una compleja operación de inteligencia", afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por la televisión estatal.

"Este submarino inteligente está equipado con la tecnología más avanzada del mundo en el ámbito submarino y fue entregado a la flota del ejército terrorista estadounidense en 2025", añadió el comunicado.

"Este submarino ha sido capturado y las imágenes del mismo serán difundidas en las próximas horas".

Medios iraníes informaron de que las principales capacidades del vehículo submarino no tripulado incluían "reconocimiento y vigilancia submarinos, cartografía del lecho marino, detección de minas e inspección de cables y tuberías submarinos".

Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz desde el estallido de la guerra a finales de febrero. Por esta vía transita normalmente alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Estados Unidos impuso su propio contrabloqueo de los puertos iraníes.

Irán afirma que tiene previsto cobrar tasas a los buques que transiten por el estrecho para financiar servicios, entre ellos la protección del medioambiente, una medida a la que Estados Unidos se opone firmemente.