Los estudiantes mantienen su pulso en Francia

Varios centros educativos amanecieron de nuevo bloqueados este martes en varias ciudades de Francia, al inicio de una jornada de movilización de estudiantes de liceo y universitarios para reclamar mejores condiciones, constataron periodistas de AFP.

Decididos a "no ceder en nada" ante los anuncios del gobierno, que consideran insuficientes, las organizaciones juveniles llamaron a bloquear este martes liceos y facultades, y a sumarse a la huelga convocada por los sindicatos el jueves contra el costo de la vida.

Un total de 48 de los alrededor de 3.700 liceos franceses estaban bloqueados a las 09H30, indicó el ministerio de Educación Nacional. Las autoridades esperan también entre 15.000 y 30.000 manifestantes este martes en la capital, a llamado del colectivo universitario Interfac.

Desde mediados de septiembre, los estudiantes de liceo, en su mayoría de entre 15 y 18 años, denuncian la falta de profesores, aulas deterioradas, horarios extensos e incómodos y un sistema de acceso a la universidad Parcoursup opaco.

El gobierno del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, que abandonará el poder en mayo, prometió algunas medidas, entre ellas limitar el número de alumnos por clase, un mayor número de docentes y modificar el sistema de admisión a la universidad, sin éxito.

"Nos han presentado reformas solo para atenuar el movimiento y que paremos, pero no va a funcionar porque sólo nos han dado migajas", explicó a AFP Soline, de 16 años, durante el bloqueo el martes ante un liceo de Toulouse, en el sur de Francia.

"Sería difícil estar en contra de ellos", abundó Raphaël Gironimi, profesor de Matemáticas y miembro del sindicato Snes-FSU, que explicó que "hay 35 alumnos por clase" y "un edificio que no está adaptado ni al calor extremo ni al frío intenso".

En París, la universidad Dauphine-PSL permanecerá cerrada hasta el jueves, día de la huelga convocada por los principales sindicatos en Francia, indicó su rector, Bruno Bouchard, a la radio RTL. La Sorbona-Nouvelle tampoco abrirá este martes.

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