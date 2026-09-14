Los dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte afirman su "derecho a la autodeterminación"

Los dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, reunidos en Cardiff este lunes, afirmaron en una declaración conjunta su "derecho a la autodeterminación", y subrayaron que el futuro de esos territorios está "en la Unión Europea".

"Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún gobierno de Westminster [británico] tiene derecho a poner trabas a la democracia", escribieron el primer ministro escocés, John Swinney, y sus homólogos de Gales, Rhun ap Iorwerth, y de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill.

Los tres partidos -el Partido Nacional Escocés (SNP), el galés Plaid Cymru y el Sinn Féin, partidario de la unidad irlandesa- quieren separarse del Reino Unido, pero tienen posiciones diferentes sobre cómo y cuándo podría producirse esto.

"Por primera vez en la historia, la población de todas estas islas tiene primeros ministros en Escocia, en Gales y en Irlanda del Norte que están comprometidos con independizarse del Reino Unido", señalaron los líderes en el documento.

"El futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea", enfatizaron. "Para los que nos ven en todas estas islas -para los que nos ven en todo el mundo- no puede haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin", agregaron.

Los tres líderes se reunieron como dirigentes de sus partidos, y no como representantes de sus respectivos gobiernos.

"Creemos que se avecinan cambios constitucionales", sostuvieron, y afirmaron comprometerse "a reforzar la cooperación entre" sus partidos para averiguar en qué áreas "trabajar juntos puede marcar una verdadera diferencia".