Los diputados italianos adoptaron el martes un proyecto de ley sobre el antisemitismo, respaldado por la primera ministra Giorgia Meloni, pero que según la oposición podría restringir la libertad de expresión cuando se trata de criticar la política israelí.

Este proyecto de ley incorpora en la legislación italiana la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto (IHRA), adoptada por los países miembros de la organización, entre ellos Italia, Francia y Alemania.

La definición describe el antisemitismo como "cierta percepción de los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos".

La definición de la IHRA establece que "las críticas a Israel similares a las dirigidas contra cualquier otro país no pueden considerarse antisemitas".

Sin embargo, algunos de sus ejemplos han suscitado polémica, en particular uno relativo a las comparaciones entre las políticas israelíes y las de los nazis.

Los partidos de la oposición abogan más bien por la adopción de la Declaración de Jerusalén de 2021, que, según ellos, establece una distinción más clara entre el odio a los judíos y la crítica a Israel y al sionismo.

Angelo Bonelli, colíder del partido de izquierdas Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), declaró a la AFP antes de la votación que no la respaldaría, calificándola de "ley mordaza".

La cuestión ha dividido a la oposición, incluido el principal partido de centroizquierda, el Partido Democrático (PD).

Filippo Sensi, senador del PD, ha calificado la ley de "equilibrada" y ha afirmado que nadie será procesado por expresar críticas contundentes al gobierno israelí.

El texto también prevé una estrategia nacional de tres años contra el antisemitismo, que incluye medidas para monitorear los incidentes, combatir el odio en línea y promover la educación sobre el tema.

Los incidentes antisemitas registrados han aumentado drásticamente en Italia en los últimos años.

La Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), cuyo observatorio vigila el antisemitismo a nivel nacional, registró 226 casos en 2021, 241 en 2022, 454 en 2023, 877 en 2024 y 963 en 2025.