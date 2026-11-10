Los diputados entierran una petición para cerrar un canal de televisión conservador en Francia

Los diputados franceses enterraron este martes una petición firmada por más de un millón de personas para cerrar un canal de televisión acusado de propagar opiniones de ultraderecha, cuando la presión sobre los medios aumenta a seis meses de la elección presidencial.

La cadena CNews, parte del imperio mediático del magnate conservador Vincent Bolloré y comparada a menudo con la estadounidense FoxNews, está en el ojo del huracán desde hace años, acusada de difundir ideas ultraderechistas y racistas.

La petición para cerrar la cadena se lanzó en junio, pero las firmas se multiplicaron después que el 23 de octubre un hombre matara a un francés de origen congoleño en un ataque racista en Trappes, en la periferia de París.

Pero pese a reunir finalmente 1.066.909 firmas en el sitio de la Asamblea Nacional (cámara baja), los diputados de la comisión de Asuntos Culturales decidieron archivarla por 28 votos contra 25, tras un debate tenso.

El diputado izquierdista Aymeric Caron, experiodista de iTélé (la actual CNews), calificó a la cadena de "herramienta promocional de la extrema derecha que vomita sin parar sobre los musulmanes y los inmigrantes".

El líder ultraderechista Jordan Bardella se felicitó por su parte en la red social X de una "pequeña victoria de la democracia y de la libertad", en la línea de la dirección de CNews para quien el pedido de cierre atentaba contra "el pluralismo y la libertad de informar".

Pero la polémica superó la propia petición. El lunes, la líder del sindicato CGT, Sophie Binet, se opuso a la presencia de CNews durante una rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro, al igual que los sindicatos de estudiantes.

"No hablamos con la extrema derecha, con personas que hoy son responsables de la difusión del odio como se ha podido ver en Trappes", aseguró el líder estudiantil, Ryad Rani.

A preguntas de un trabajador de CNews, la ministra de Cultura, Catherine Pégard, aseguró este martes que "nadie tiene el derecho a elegir a sus periodistas".

Los franceses deben elegir en mayo quién sucederá al centroderechista Emmanuel Macron en la presidencia. La ultraderechista Marine Le Pen lidera los sondeos.