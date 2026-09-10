Los BRICS se alistan para una cumbre en India acaparada por tensiones gepolíticas

India recibe este fin de semana a los líderes del bloque de países emergentes BRICS, entre ellos los de Rusia e Irán, para una cumbre marcada por numerosas turbulencias geopolíticas mundiales, desde la guerra en Oriente Medio hasta el conflicto en Ucrania.

Se espera que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, lleguen el viernes a Nueva Delhi, donde ambos se reunirán con el primer ministro Narendra Modi.

También se prevé el arribo del mandatario chino, Xi Jinping, en lo que sería su primera visita a India desde 2019. Pekín aún no ha confirmado su participación, que marcaría un nuevo paso en el lento acercamiento entre los dos países rivales.

Por su parte, medios brasileños aseguran, citando a fuentes diplomáticas, que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidió no acudir a la cita para poner el foco en su campaña por la reelección en las elecciones de octubre.

Según esos reportes, enviará en reemplazo a su canciller Mauro Vieira, a este encuentro que se extenderá entre el 12 y el 13 de septiembre.

El foro de los BRICS se creó en 2009 para reunir a las principales economías emergentes —Brasil, Rusia, India y China, a las que pronto se sumó Sudáfrica— al margen de las instituciones dominadas por Estados Unidos y las potencias occidentales, como el G7.

Desde entonces se ha ampliado a Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, cuyo presidente, Mohamed Bin Zayed al Nahyan, tiene previsto visitar India.

Nueva Delhi, cuyas principales avenidas han sido engalanadas con fotos de un radiante Modi, estará prácticamente acordonada a partir del viernes por las fuerzas de seguridad.

El conflicto que estalló a finales de febrero en Oriente Medio a raíz de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y sobre todo su impacto en los precios del petróleo y el gas, probablemente ocupará parte de las discusiones de la cita.

Durante una reunión a principios de mes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán, el presidente iraní Pezeshkian instó a Washington a regresar a la mesa de negociaciones ante Xi y Putin.

Sus dos países, decididos a contrarrestar la hegemonía estadounidense, siguen comerciando con Irán a pesar de las repetidas amenazas de sanciones por parte de Donald Trump.

- "Línea de fractura" -

Una postura que contrasta con las defendidas por otros miembros de los BRICS, en particular Arabia Saudita y Emiratos Árabes, hostiles a Teherán y blanco de las represalias de la república islámica en los últimos meses.

"La guerra contra Irán constituye una prueba para la cohesión del grupo", opinó Shilan Shah, del centro de estudios Capital Economics.

"Este conflicto será la principal línea de fractura durante esta cumbre", predijo también a la AFP Harsh V. Pant, del grupo de reflexión Observer Research Foundation, cercano al gobierno indio.

El país anfitrión mantiene relaciones cordiales con Irán, pero se cuida de mantener un delicado equilibrio con Washington.

Seis meses después de la última visita del presidente ruso a India, las conversaciones previstas para el viernes entre Putin y Modi también permitirán poner a prueba la solidez de sus lazos.

Como aliada tradicional de Rusia, India ha seguido importando petróleo de ese país a pesar de las sanciones de Estados Unidos, que afirma que estas compras financian la guerra contra Ucrania.

Modi, quien hasta ahora siempre ha evitado condenar abiertamente la invasión rusa, instó durante la última cumbre de la OCS a su "amigo" Putin a encontrar una solución al conflicto, una invitación que fue inmediatamente bien recibida por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

La reunión del fin de semana también podría ser una oportunidad para debates intensos sobre el dominio económico de China, que inunda a sus socios de los BRICS, empezando por India, con sus exportaciones.

"Pekín debería aprovechar esta cumbre para promover los intercambios comerciales entre sus miembros, pero algunos podrían ver en ello solo el interés de China por promover sus propios intereses", según Shah.

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