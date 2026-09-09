Internacionales

Los ataques contra escuelas aumentaron un 33% en 2025, según la Unesco

Los ataques contra escuelas aumentaron un 33% en 2025, según la Unesco
Malak Khader, de 10 años, quien perdió a su familia y una pierna en un ataque israelí contra una escuela en Jabalia en mayo de 2005, ayuda a su abuela Naifa en un campamento de desplazados de la Franja de Gaza el 17 de enero de 2026 Omar al Qattaa
AFP
09 de septiembre de 2026

En 2025 se perpetraron más de 1.600 ataques contra escuelas en todo el mundo, un 33% más que un año antes, informó el miércoles la Unesco en un comunicado, en el que "expresa su profunda preocupación" y "pide una mayor protección de la educación".

En 2025, Naciones Unidas registró 1.680 ataques contra escuelas, frente a los 1.265 de 2024.

"La Unesco pide a todas las partes implicadas en conflictos que respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional (...), para garantizar que todos, en cualquier lugar del mundo, puedan aprender con seguridad y dignidad", subraya la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La organización recuerda que "moviliza a sus socios" en "más de 20 países afectados por conflictos y crisis", lo que se traduce, entre otras iniciativas, en la "instalación de refugios de protección en las escuelas de Ucrania", el "apoyo psicosocial a los niños desplazados en Líbano" o el "apoyo a los alumnos de Gaza para que puedan continuar su aprendizaje mediante espacios educativos temporales y el Campus Virtual".

La Unesco contabiliza, en la medida de lo posible, los ataques contra centros escolares perpetrados por países beligerantes o grupos armados no estatales, pero no incluye en su balance los ataques individuales, con armas de fuego o cuchillos, por ejemplo, que se producen en países en paz.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR