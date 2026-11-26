Una ola de fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño que azota desde hace varios días el sur de Brasil ha causado seis muertos esta semana, informó este miércoles el cuerpo de bomberos del estado de Paraná.

La región fue golpeada la semana pasada por una tormenta con vientos de más de 100 kilómetros por hora que arrasó la pequeña ciudad de Tupanciretã, de unos 20.000 habitantes, y ahora enfrenta inundaciones en varios municipios.

El lunes una pareja de ancianos murió ahogada en su vivienda cerca de Curitiba, la capital de Paraná.

"Fueron sorprendidos por el rápido aumento del nivel del agua, que alcanzó aproximadamente 1,6 metros en el lugar", detallaron los bomberos en un comunicado.

Las lluvias persisten y entre martes y miércoles provocaron otras cuatro muertes en los municipios de Vere, Nova Esperança do Sudoeste y Mato Rico. Entre las víctimas se cuentan otros dos ancianos.

Los bomberos recorren la zona en una docena de embarcaciones para rescatar a personas atrapadas por las inundaciones, que derrumbaron muros y arrastraron carros a su paso.

Cientos de habitantes tuvieron que dejar sus viviendas en 22 municipios, según el gobierno estadual.

A mediados de noviembre, la gobernación de Paraná había advertido sobre fuertes precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño que afectarían la región en los dos últimos meses del año.

El Niño es un calentamiento natural de las temperaturas superficiales en el centro y el este del océano Pacífico ecuatorial. Este año va camino a tener la intensidad más potente jamás registrada, según expertos.

En el norte de Brasil el fenómeno trae una sequía que provoca incendios en la selva amazónica, mientras que el sur del país se ve afectado por lluvias.

La madrugada del viernes el municipio de Tupanciretã, en el vecino estado de Rio Grande do Sul, fue arrasado en cuestión de minutos por lluvia, viento y granizo.

Cinco personas murieron y 8.000 de las 8.600 casas de la ciudad quedaron destruidas, lo que llevó al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a declarar estado de calamidad en la zona.