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Llega a Sierra Leona un primer avión con migrantes expulsados de EEUU

Llega a Sierra Leona un primer avión con migrantes expulsados de EEUU
Personal de seguridad escolta a los migrantes llegados al aeropuerto internacional de Freetown, en Lungi, Sierra Leona, el 20 de mayo de 2026 -
AFP
20 de mayo de 2026

Un primer avión con migrantes del oeste de África expulsados de Estados Unidos llegó este miércoles a Freetown, capital de Sierra Leona, en el marco de un mecanismo de Washington para enviar a personas extranjeras en situación irregular a terceros países.

Sierra Leona, un país empobrecido del oeste de África, es el último de una serie de Estados de ese continente que han aceptado acoger a personas expulsadas de Estados Unidos, entre ellos Guinea Ecuatorial, Ghana, Ruanda, Sudán del Sur, Camerún, Esuatini y República Democrática del Congo.

A cambio, Estados Unidos les ofrece apoyo financiero y logístico.

Este miércoles, llegaron a Freetown 25 migrantes oriundos de países de África occidental. El acuerdo firmado con Washington prevé el envío a Sierra Leona de 300 personas al año, únicamente procedentes de países pertenecientes a la Comunidad de Estados de África del Oeste (CEDEAO).

Un dispositivo compuesto por policías, personal médico y representantes del Gobierno esperó a los migrantes en el aeropuerto internacional de Lungi, a las afueras de Freetown, constató un periodista de la AFP.

Los migrantes "tienen derecho a permanecer en el país durante 90 días y luego pueden volver a sus países de origen", declaró a la AFP el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación internacional, Timothy Musa Kabba.

Otros países, como la República Democrática del Congo, han acogido en su territorio a migrantes originarios de otras zonas, como América Latina.

Estados Unidos financiará el programa con hasta 1,5 millones de dólares, para "cubrir los gastos humanitarios y operativos", según el Ministerio de Exteriores.

La oenegé Human Rights Watch denunció en septiembre que estas expulsiones de Estados Unidos, en el marco de "acuerdos opacos", violan el derecho internacional.

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