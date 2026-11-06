Líder opositor tanzano evita la pena de muerte en juicio por traición

El líder de la oposición de Tanzania, Tundu Lissu, fue condenado el viernes a cuatro años de cárcel por incitación a la violencia y evitó la pena de muerte a la que se exponía en un juicio por traición, que suscitó condenas internacionales.

Tanzania estaba considerada hasta hace no mucho como una de las democracias más estables de África, pero su reputación como tal se vino a pique cuando el gobierno desató una campaña de represión en torno a las elecciones del pasado año.

Lissu, del principal partido opositor, Chadema, fue detenido antes de la presidencial de octubre de 2025 por cargos de traición, pasibles con pena de muerte. El político ha pasado ya 19 meses en la cárcel.

El tribunal lo eximió del cargo de traición, pero lo condenó a cuatro años de cárcel por incitación a la violencia, una decisión que puede ser apelada.

"A través de sus declaraciones, el acusado intentó perturbar las elecciones e incitar a la violencia", dijo el juez ante una sala repleta de partidarios de Tundu Lissu.

El opositor respondió que el juicio obedecía a una operación de "persecución política", y acusó a los magistrados de obedecer a "directrices" del gobierno de la presidenta Samia Suluhu Hassan.

"Se han montado excusas para meterme en la cárcel", apostilló."

El gobierno de Hassan llevó a cabo una campaña de detenciones entre la oposición antes de los comicios de octubre de 2025, lo que desató grandes protestas durante las elecciones, ganadas por la presidenta con el 98% de los votos.

Como parte de la campaña represiva desatada, las fuerzas de seguridad mataron a miles de personas, según la oposición y grupos defensores de derechos humanos. El gobierno cifra los fallecidos en 518.

El caso suscitó críticas de diputados británicos y europeos, que dijeron que había una motivación política tras el juicio a Tundu Lissu, y pidieron su liberación inmediata.

"El uso de la pena capital contra un opositor político podría convertir el sistema judicial en un instrumento de represión política", escribieron los diputados en una carta a la presidenta de Tanzania.

En 2017, Lissu sobrevivió a un intento de asesinato que atribuye a razones políticas. Le dispararon 16 veces y tuvo que someterse a cerca de 20 operaciones.