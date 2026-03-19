Liberan en EEUU a un venezolano retenido diez meses por los servicios de inmigración

Militantes demócratas y activistas de Estados Unidos celebraron este jueves la liberación de un estudiante de secundaria venezolano que pasó diez meses bajo custodia tras ser detenido por funcionarios de inmigración que ejecutaban los planes de deportación masiva de Donald Trump.

Dylan Contreras, de 21 años, fue detenido el pasado mes de mayo tras asistir a una audiencia de inmigración en un tribunal de Nueva York y posteriormente fue trasladado a un centro de detención en Pensilvania.

Las autoridades de inmigración afirmaron que Contreras —quien salió de Venezuela en 2024 en busca de asilo en Estados Unidos— se encontraba en el país de forma ilegal. Sus abogados refutan esta afirmación y sostienen que se le denegó el debido proceso.

Las circunstancias de su liberación no están claras y su solicitud de asilo sigue pendiente.

"Es realmente terrible estar ahí dentro", comentó Contreras sobre su detención durante una conferencia de prensa en Manhattan. "Hay todo tipo de personas que verdaderamente no merecían estar allí; con este caso, quiero seguir luchando por ellas, porque eso es lo que se debe hacer".

"Todo lo que hemos vivido es injusto", añadió.

Luciendo una gorra de béisbol del equipo New York Knicks, estuvo acompañado por su madre, así como por el alcalde de la ciudad, el izquierdista Zohran Mamdani, y la gobernadora estatal, la demócrata Kathy Hochul.

"Él pertenece a la ciudad de Nueva York. Esta ciudad ha extrañado su presencia, y estamos inmensamente agradecidos de que hayas regresado a casa. Este es tu hogar", le dijo Mamdani al joven.

"Y, tal como nos ha recordado Dylan, esto es solo un atisbo de algo que está afectando a muchísimas personas en toda la ciudad, en todo el estado y en todo este país", añadió.

Hochul calificó la detención de Contreras como "reprobable y repugnante". "Fue desechado como un pedazo de basura en una prisión de Pensilvania".

"Este día debe repetirse una y otra y otra vez hasta que todos se reúnan con sus seres queridos", añadió.

La aplicación de las leyes de inmigración se ha convertido en un importante foco de conflicto entre los republicanos y los demócratas.

En los últimos meses han estallado protestas en Estados Unidos, agravadas los asesinatos de dos manifestantes a manos de agentes federales de migranciones en Mineápolis en enero.

"Las crueles políticas de inmigración que asolan nuestra nación no nos protegen", afirmó Shani Adess, vicepresidenta del New York Legal Assistance Group, entidad que representa a Contreras.

"La demonización de los inmigrantes va en contra de nuestra historia y de nuestra realidad, y siembra el miedo que amenaza nuestra propia identidad".