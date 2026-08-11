Líbano abole oficialmente la pena de muerte, una medida sin precedentes en Oriente Medio

El Parlamento de Líbano abolió el martes la pena de muerte, convirtiéndose en el primer país de Oriente Medio en poner fin formalmente a esta práctica.

"El proyecto de ley destinado a abolir la pena de muerte en Líbano fue aprobado tras introducirse modificaciones en él", anunció la oficina del presidente del Parlamento.

Líbano no había llevado a cabo ninguna ejecución desde 2004.

El texto especifica que los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de esta ley serán sancionados con cadena perpetua.

El ministro de Justicia, Adel Nassar, calificó la abolición de "histórica" y señaló que, gracias a esta votación, ya no se desestimarán las solicitudes presentadas por Beirut para la extradición de sospechosos desde países donde la pena de muerte fue abolida.

Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano de Human Rights Watch, declaró a la AFP que la medida es "un paso monumental para los derechos humanos en el país, que representa una ruptura clara con una sentencia cruel y arbitraria que nunca debería imponerse".

La abolición se produjo como parte de una serie de proyectos de ley que se debatirán en la actual sesión legislativa, incluida una ley de amnistía general que se ha debatido durante años.