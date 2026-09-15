Lento regreso a clases en la zona devastada por los terremotos en Venezuela

Escuelas desiertas en medio del temor a nuevos sismos marcan el reinicio de clases en el estado costero de La Guaira, un popular balneario a 40 km de Caracas arrasado por los terremotos que dejaron más de 6.500 muertos en Venezuela.

Decenas de escuelas sufrieron daños tras un doble sismo que hizo colapsar cientos de edificios.

Además, unos 60 colegios fueron habilitados como refugios para atender a los miles de damnificados, que dejaron los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 el 24 de junio.

Pese a la tragedia la vida tiene que seguir, considera Amni Núñez, un ingeniero industrial de 40 años que decidió llevar a sus dos pequeños de vuelta a clases.

"Ellos necesitan esa forma de decir que el mundo sigue y que lo que tenemos es que aprender a vivir en lo nuevo que nos dejó el terremoto", dijo.

Uno de los pocos colegios abiertos en La Guaira es la Unidad Educativa Diocesana Juan Pablo II con capacidad para 800 estudiantes. Hasta el martes se han inscrito poco más de 300, informó su director, Marco Antonio Espinoza.

"El reinicio de clase va a ser de manera progresiva y segura atendiendo sobre todo el aspecto socioemocional no solamente de nuestros estudiantes, sino también nuestro personal", dijo.

"Es normal que sintamos miedo y más con más de 2.000 réplicas que llevamos ya", sin embargo, "a pesar de ese temor, a pesar de las réplicas, veo una gente dispuesta a vivir, dispuesta a cumplir con sus actividades", añadió.

Para Yanet Domínguez, maestra en esta escuela donde apenas siete niños escuchaban clases este martes, es normal que las personas tengan temor a mandar a sus niños.

A Domínguez, de 60 años, le preguntan si la escuela es segura luego de los sismos que provocaron también daños estructurales en 80 colegios y dejaron afectaciones en otras 900 en todo el país, según cifras oficiales.

"Me han preguntado si la institución quedó sólida, yo le dije que sí, que incluso a la institución se le han hecho mejoras este y que no tengan miedo de mandar a sus niños", anima la docente de quinto grado de básica.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, afirmó en la víspera que más de 6 millones de estudiantes retornaron a clases en el país.