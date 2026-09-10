Las solicitudes de asilo en la UE, en su nivel más bajo de los últimos cinco años

Los países de la Unión Europea registraron en el primer semestre de 2026 unas 332.000 solicitudes de protección internacional, 17% menos que el año anterior, lo que confirma la tendencia a la baja iniciada en 2024, informó el jueves la Agencia de la UE para el Asilo (EUAA).

"Es la cifra más baja registrada en un semestre desde 2021", señaló la agencia en un comunicado.

Esto se explica por la transición política en Siria que provocó una caída de las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios durante el último año, señala la EUAA, aunque considera "frágil" este cambio de gobierno tras el derrocamiento del presidente Bashar al Asad por una coalición de rebeldes a finales de 2024.

Otro factor son "los esfuerzos de la UE por cooperar con los países de origen y de tránsito". En cambio la guerra en Oriente Medio durante estos últimos seis meses "no se ha traducido en un aumento de las solicitudes de asilo" en los Veintisiete.

Tres cuartas partes de las solicitudes de protección internacional registradas entre enero y junio de 2026 correspondieron a cuatro países: Francia, Italia, España y Alemania.

En los balances anteriores estos cuatro países concentraban conjuntamente cuatro quintas partes de las solicitudes, lo que significa que también países más pequeños están registrando miles de solicitudes.

Es el caso de Grecia, país de la UE que recibe más solicitudes en proporción a su población, según la agencia europea.

Entre los solicitantes de asilo del primer semestre, los ciudadanos afganos fueron los más numerosos (39.000), por delante de los venezolanos y los bangladesíes.

Menos de un tercio de las solicitudes tramitadas durante los seis primeros meses del año fueron aceptadas, precisó la EUAA, subrayando que esto debería tener un impacto en las futuras solicitudes.

En virtud de unas normas europeas que entraron en vigor en junio, los solicitantes procedentes de países cuya tasa de reconocimiento es inferior al 20% están sujetos a un procedimiento acelerado, acompañado de un retorno rápido en caso de rechazo.