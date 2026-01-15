Las entradas de migrantes irregulares en la UE cayeron un 26% en 2025

Las entradas irregulares de migrantes en la Unión Europea disminuyeron un 26% en 2025 respecto al año anterior, anunció el jueves la agencia europea de fronteras Frontex.

En total, "las detecciones de cruces irregulares de las fronteras exteriores de la UE disminuyeron más de una cuarta parte (26%) en 2025, alcanzando cerca de 178.000".

La cifra "corresponde al nivel más bajo desde 2021", indicó Frontex en un comunicado.

Según el comisario de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, los datos reflejan "el refuerzo de las fronteras exteriores y las asociaciones internacionales eficaces".

Los cruces irregulares que más disminuyeron son los de la ruta procedente de África Occidental (–63%), así como la de los Balcanes Occidentales (–42%) y la de las fronteras terrestres orientales, desde Bielorrusia hacia Polonia y los países bálticos (–37%), precisó Frontex.

Por el contrario, se registró un aumento del 14% en el Mediterráneo occidental, alcanzando 19.403 personas.

España publicó sus datos específicos el 2 de enero, en los que daba cuenta de una notable reducción global -un 42%- de las llegadas irregulares en 2025.

El descenso se debió al derrumbe (-62%) de la ruta de África hacia las islas Canarias, en el Atlántico. Pero al mismo tiempo creció la ruta de Argelia a las islas Baleares -un +24,5%, de unas 5.900 personas en 2024 a alrededor de 7.300 en 2025.

Según Frontex, el número de personas que intentaron cruzar el Mediterráneo central bajó un 1%, mientras que en el Mediterráneo oriental la disminución fue del 27%.

Los intentos de cruzar el Canal de la Mancha, desde Francia a Reino Unido descendieron un 3%, sumando 65.861 personas.

A pesar de estos resultados a la baja, la agencia Frontex subraya que el flujo de personas que buscan llegar a Europa puede "desplazarse rápidamente de una ruta a otra, debido a los conflictos, la inestabilidad y las redes de traficantes".