Las claves de las elecciones en Israel

Los israelíes votan este martes en elecciones que decidirán temas como la política de reclutamiento, la economía y la rendición de cuentas por los ataques del grupo palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

Estos son los asuntos clave de los comicios:

- La responsabilidad del 7 de octubre -

Estas serán las primeras elecciones del país desde el ataque del 7 de octubre de 2023, el más mortífero de la historia del país, liderado por Hamás, el movimiento islamista palestino. Se consideran un referéndum sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Muchos israelíes reclaman la creación de una comisión de investigación para identificar a los responsables de la brecha de seguridad que hizo posible el ataque que causó la muerte de más de 1.200 personas. El gobierno se niega a ello.

"Hay una manera de prevenir el próximo ataque", dijo Gadi Eisenkot, principal rival de Netanyahu, que llama a los electores a optar por un giro político y jubilar al veterano primer ministro.

Al igual que otros rivales, acusa a Netanyahu de ser responsable de la agresión cometida por Hamás, por ignorar las alertas de los servicios de seguridad de Egipto y de Emiratos Árabes Unidos, según informaciones de medios regionales.

Netanyahu ha negado las acusaciones y mantiene que los servicios de seguridad no lo despertaron la mañana de la ofensiva. En cambio, propuso la creación de una instancia con miembros nombrados por los partidos con representación parlamentaria.

El primer ministro israelí es criticado por sus relaciones pasadas con el gobierno de Catar, un apoyo financiero crucial para Hamás y la sede de la oficina política de este movimiento.

Durante muchos años, Israel avaló el envío de millones de dólares a Gaza, una decisión criticada ya que reforzó financieramente a Hamás.

- La estrategia de seguridad -

Durante décadas, la doctrina de seguridad de Israel reposó sobre el tríptico inteligencia, disuasión y guerras relámpago.

El 7 de octubre deshizo completamente este modelo.

El gobierno israelí defiende una estrategia de prevención permanente, con campañas militares a largo plazo y ocupación de zonas por parte del ejército en Gaza, Líbano y Siria.

A esto se suman las operaciones recurrentes en Cisjordania ocupada, y los ataques contra Irán y los combatientes hutíes de Yemen.

Lo que se cuestiona ahora es la capacidad del país para sostener en el tiempo esta estrategia militar.

Decenas de miles de reservistas fueron movilizados en varias ocasiones desde 2023, a menudo con graves consecuencias para sus vidas, y aun así el ejército continúa alertando regularmente sobre la falta de efectivos militares.

"Pasamos de una lógica de disuasión y de prosperidad entre las guerras, a una sociedad que vive permanentemente entre la espada y la pared", resume Ofer Shelah, del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Israel.

Esta estrategia ha manchado también la imagen internacional de Israel, criticado cada vez más por las consecuencias humanitarias de su estrategia militar.

Solo en Gaza se contabilizan 74.000 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio palestino. Miles de personas han muerto también en las campañas israelíes en Líbano.

- Religión, identidad y servicio militar -

En un momento en que el ejército reclama más soldados, crecen los debates sobre la exención de los judíos ultraortodoxos del servicio militar, obligatorio para hombres y mujeres en Israel.

Esto ha derivado en polémicas sobre la identidad de Israel.

Los ultraortodoxos representan más del 14% de la población y su proporción podría alcanzar el 25% a mediados de siglo. Esto se traduce en una mayor influencia política.

Los partidos ultraortodoxos son respaldados por la formación derechista de Netanyahu, el Likud, así como por sus aliados de extrema derecha.

La mayoría de la oposición israelí es favorable a la inclusión en el servicio militar de los estudiantes de escuelas talmúdicas, y rechaza aliarse con los partidos de esta comunidad.

Eisenkot, ex alto mando militar, perdió a un hijo durante las operaciones en Gaza, y acusa a Netanyahu de defender "de manera descarada" a los que rechazan cumplir con su "deber".

Estas divisiones van más allá del servicio militar. Justo antes de la disolución del Parlamento en julio, se votó una ley que permite separar a los hombres y las mujeres en algunas carreras universitarias y un texto sobre la importancia del estudio de la Torá.

Para los partidarios conservadores, estas medidas refuerzan el carácter judío de Israel.

En cambio, los detractores denuncian el control cada vez más grande de la religión en la vida pública, lo que es rechazado por una mayoría de la población.

- Costo de la vida -

El PIB israelí se ha duplicado desde los años 2000, la tasa de desempleo es históricamente baja y la economía incluso creció desde el inicio de la guerra, pero el costo de la vida es de los más altos del mundo.

El salario medio es inferior al promedio de la OCDE, lo que afecta al poder adquisitivo y agranda la brecha social.

Los economistas señalan problemas estructurales para explicar este fenómeno: un mercado local muy poco competitivo, barreras comerciales y una política de vivienda inexistente.

Desde 2023, el presupuesto de Defensa se duplicó y los impuestos aumentaron.

- Sanciones internacionales -

En los últimos días de la campaña surgió la posibilidad de sanciones internacionales contra Israel por su política expansionista de colonización en Cisjordania ocupada, así como por la impunidad de los colonos radicales que atacan a diario los habitantes palestinos del territorio.

Netanyahu esgrimió la amenaza de sanciones contra Israel y declaró que el país debe prepararse para una "economía alternativa" basada en las criptomonedas.

Sus declaraciones generaron duras críticas de sus oponentes, y un inusual desmentido por parte del Banco Central de Israel.