La violencia intercomunitaria deja al menos 72 muertos en Sudán del Sur

Al menos 72 personas murieron este lunes en un episodio de violencia intercomunitaria en el estado de Warrap, en Sudán del Sur, informó a AFP un responsable local.

La zona lleva años atrapada en un ciclo de asesinatos por venganza, robos de ganado y disputas territoriales, agravado por la proliferación de armas de fuego procedentes de décadas de conflicto en uno de los países más pobres del mundo.

Los últimos enfrentamientos, cerca de la frontera entre los estados de Warrap y Unity, involucraron a miembros de la comunidad Lou Ariik, que atacaron a la comunidad Apuk Padoch, declaró a AFP el ministro de Información de Warrap, William Wol.

Afirmó que 72 personas habían muerto, una cifra que AFP no pudo verificar de forma independiente. Residentes habían informado previamente a AFP de al menos 20 fallecidos.

Se cree que lo ocurrido fue una represalia por un ataque ocurrido el viernes y que causó 10 muertos, según residentes locales.

Las dos comunidades se dividieron hace años por el cambio de nombre de una zona local decidido por el gobierno, lo que desencadenó violentos enfrentamientos.