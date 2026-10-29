La UE y Canadá quieren llevar su relación "al más alto nivel posible" en cumbre en Montreal

La Unión Europea quiere construir una alianza con Canadá que "se acerque más a la adhesión que cualquier cosa" hecha antes, declaró el jueves la jefa del bloque, Ursula von der Leyen, antes del inicio de una cumbre con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Canadá y la UE se reúnen estos jueves y viernes en Montreal con miras a elevar su cooperación a un nivel sin precedentes, en un contexto de fuertes tensiones con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Ambos queremos llevar nuestra relación al más alto nivel posible", aseguró von der Leyen en un discurso en referencia a que Canadá podría convertirse en el "primer miembro asociado" de la Unión Europea pese a diferencias internas en el bloque sobre el uso de ese término.

"Nuestra idea es sencilla: es una 'asociación sin adhesión'", declaró en un acto organizado por un instituto de investigación.

Von der Leyen sugirió por primera vez el mes pasado que Canadá podría convertirse en un "miembro asociado", pero ese título no existe en los tratados de la UE.

Algunos Estados miembros, encabezados por Alemania, lograron que se suprimiera el término de una declaración conjunta de la cumbre, tras un prolongado forcejeo que amenaza con restar brillo a las conversaciones de Montreal.

El primer ministro Carney relativizó el martes la importancia del "nombre específico" dado a este acercamiento. "Lo que importa es la diferencia que supondrá en la vida de los canadienses", dijo.

- "Socios de confianza" -

Más allá del debate semántico, esta cumbre debe permitir a Canadá y a la UE ampliar su ya estrecha cooperación en numerosos ámbitos como los minerales estratégicos, el comercio digital, la investigación, la movilidad de los jóvenes o la inteligencia artificial.

Y, en especial, estrechar sus lazos para ser más fuertes juntos frente a las dos superpotencias que son China y Estados Unidos.

El comercio se está usando como "una herramienta de presión económica", dijo la presidenta de la Comisión Europea, en una aparente referencia a Estados Unidos y China.

"Estamos viendo en tiempo real cómo nuestra soberanía es atacada", declaró von der Leyen en un acto organizado por un instituto de investigación en Montreal.

Bruselas y Ottawa podían optar por "ir por separado" o "adoptar un enfoque más estratégico con socios de confianza que afrontan los mismos desafíos", apuntó.

En medio de un conflicto comercial con Estados Unidos, Canadá se ha embarcado desde hace un año en una frenética búsqueda de nuevos socios con el fin de reducir su dependencia comercial y militar de su vecino.

Y la UE es un socio lógico para "el país más europeo de entre los no europeos", según Carney.

En septiembre, Trump había expresado su oposición a este acercamiento entre la UE y Canadá al calificarlo de "ridículo", y había llegado incluso a amenazar al bloque europeo con romper los intercambios comerciales.

La UE y Canadá ya comparten un pacto de libre comercio, aunque no se ha implementado plenamente, y funcionarios canadienses han dicho que las empresas están buscando nuevas oportunidades en Europa para compensar las pérdidas relacionadas con los aranceles estadounidenses.