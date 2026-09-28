La UE sanciona a responsables de la deportación de niños ucranianos a Rusia

La Unión Europea anunció este lunes nuevas sanciones contra unas cuarenta personas y entidades por su papel en la deportación de niños ucranianos a Rusia y por haber impedido al partido opositor ruso Yábloko participar en las últimas elecciones legislativas.

Estas sanciones contemplan la prohibición de viajar a la UE y la congelación de activos en la Unión.

Unas 17 entidades y diez personas están afectadas por las sanciones, que tienen como objetivo a los “responsables de la deportación sistemática e ilegal y del traslado forzoso” de niños ucranianos a Rusia, así como de su “asimilación forzosa”, indicaron los 27 países miembros del bloque en un comunicado.

En marzo, una comisión internacional de investigación de la ONU acusó a Moscú de haber cometido “crímenes contra la humanidad” al deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia y obstaculizar su regreso.

Otras diez personas también fueron sancionadas por su papel en la prohibición de que el partido opositor ruso Yáblokoparticipara en las últimas elecciones legislativas en Rusia, celebradas del 18 al 20 de septiembre.

El partido del presidente Vladimir Putin, Rusia Unida, logró un número récord de escaños en estos comicios.

Solo estaba autorizada la participación de formaciones que apoyan en distintos grados a Vladimir Putin y la continuación del conflicto en Ucrania.

El único partido abiertamente contrario a la guerra, Yábloko, fue excluido.