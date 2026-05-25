La señal GPS del avión del ministro británico de Defensa fue interferida cerca de Rusia, según un medio

El avión de la Royal Air Force (RAF) que transportaba esta semana al ministro británico de Defensa, John Healey, sufrió una interferencia de su señal GPS durante un vuelo cerca de la frontera rusa, según el diario The Times.

Cuando regresaba de Estonia el jueves, adonde había ido para reunirse con tropas británicas desplegadas en ese país, "la señal por satélite de su avión gubernamental fue interrumpida", señaló el domingo el periódico, cuyo periodista se encontraba a bordo.

Los teléfonos y computadores no pudieron conectarse a internet y los pilotos tuvieron que utilizar métodos alternativos para determinar la ubicación del avión, un Falcon 900LX, durante las tres horas que duró el vuelo.

Según The Times, se sospecha que Rusia está detrás de este incidente, que no es el primero de este tipo.

En 2024, el avión que transportaba desde Polonia al ministro de Defensa del entonces gobierno conservador también sufrió una interferencia de su señal GPS al pasar cerca del enclave ruso de Kaliningrado.

Downing Street señaló entonces que este tipo de interferencias no era inusual cerca del enclave ruso.

El Ministerio británico de Defensa no hizo comentarios al respecto sobre este incidente.