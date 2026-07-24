La recuperación tras los terremotos en Venezuela llevará años, según la Cruz Roja

Venezuela tardará años en recuperarse de los terremotos, afirmó el viernes la Cruz Roja, un mes después de la catástrofe del 24 de junio que dejó más de 5.000 muertos.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) señaló que miles de personas con enfermedades crónicas siguen sin recuperar por completo sus tratamientos, lo que pone en riesgo su salud y ejerce una presión adicional sobre un sistema sanitario que ya está al límite de su capacidad.

La atención médica, el apoyo en salud mental y el acceso al agua potable son las prioridades inmediatas, dijo el portavoz de la FICR, Scott Craig, quien insistió en que "esta catástrofe está lejos de haber terminado".

"La recuperación aquí se medirá en años, no en semanas", afirmó a los periodistas en Ginebra.

El vocero reportó un total de 5.000 muertos y 17.000 heridos por el desastre, e indicó que unas 23.000 personas siguen viviendo en refugios temporales. Muchas familias siguen dependiendo del agua embotellada para beber, cocinar y lavarse.

"Los sobrevivientes viven con ansiedad, miedo, tristeza e insomnio, mientras lloran la pérdida de sus familiares, hogares, empleos y medios de vida", declaró el vocero.

"Los centros de salud, las escuelas, los sistemas de agua, la electricidad y el alcantarillado quedaron destruidos o gravemente dañados", agregó.

Los sismos de 7,5 y 7,2 de magnitud sacudieron el norte de la capital, Caracas, y devastaron cientos de edificios, especialmente en el estado costero de La Guaira, el más afectado.

Un mes después, las labores de búsqueda continúan para recuperar los cuerpos sepultados bajo los escombros. Sin embargo, las operaciones se han reorientado para enfocarse en la ayuda humanitaria y la reconstrucción.

Según Craig, lo principal ahora es atender a los sobrevivientes.

Para ello, la FICR busca recaudar unos 60 millones de dólares para ayudar a 300.000 personas durante dos años. Actualmente, cuenta con 25% de los fondos necesarios.

"Solicitamos financiamiento sostenido y flexible que pueda acompañar a las familias a lo largo de todo su proceso de recuperación, no solo durante las semanas en que las cámaras (de televisión) están presentes", exhortó.