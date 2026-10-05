La provincia canadiense de Quebec vota con los independentistas en cabeza de las encuestas

Los independentistas de Quebec, la única provincia francófona de las diez de Canadá, se asoman a la victoria en las elecciones de este lunes con la promesa de organizar un referéndum sobre la independencia, según las encuestas, lo que supone un reto para una Ottawa en plena guerra comercial con Washington.

Quebec, de nueve millones de habitantes y con un gobierno local con amplias competencias, elige a los 127 diputados de su Asamblea Nacional.

Las urnas se abrieron a las 13H30 GMT y se cerrarán a las 0H00 GMT. Los resultados se darán a conocer a lo largo de la noche.

Según las últimas encuestas, los independentistas del Partido Quebequense, que no han gobernado la provincia desde 2014, lideran la intención de voto con cerca del 30%, por delante de los liberales y los conservadores, y muy por delante de la Coalición Avenir Québec, el partido de centro-derecha en el poder desde 2018.

Tras votar en Montreal, el líder de la formación independentista, Paul Saint-Pierre Plamondon, se mostró "ansioso y sereno". "Tienen en sus manos el cambio que desean", añadió, dirigiéndose a los votantes.

- Referéndum -

El partido independentista prometió organizar un nuevo referéndum sobre la independencia de Quebec después de que Donad Trump deje la presidencia de Estados Unidos en enero 2029.

El conflicto comercial entre Estados Unidos y Canadá "no ofrece un clima tranquilo para reflexionar sobre nuestro futuro", explicó el líder independentista.

La provincia francófona ya ha organizado dos referéndum de independencia, en 1980 y 1995, el último perdido por el "Sí" a la independencia por un estrecho margen.

La cuestión de la independencia siempre ha dividido profundamente a los quebequenses, aunque la idea de organizar un nuevo referéndum ha estado fuera del debate político en las últimas tres décadas.

Una encuesta reciente reveló que solo el 31% de los habitantes de Quebec se muestran favorables a la independencia.

La preferencia que las encuestas dan al Partido Quebequense se debe, según analistas, a un deseo de cambio debido a la pérdida de poder adquisitivo y al desmantelamiento de la sanidad pública más que a los anhelos independentistas.

Más allá de la perspectiva de un referéndum, que aún queda lejos, el posible regreso al poder del Partido Quebequense supondría un gran desafío para el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en medio de las tensiones comerciales con Washington y las tentativas separatistas de la rica provincia petrolera de Alberta.

Saint-Pierre Plamondon ya ha asomado que entiende el vínculo con Otttawa como "una relación de fuerza". Si "no se respeta" a Quebec "no esconderé que eso no es aceptable", declaró.