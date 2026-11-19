La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, al margen de una cumbre regional celebrada en Shenzhen, informó el jueves un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés.

La reunión, celebrada en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es la primera conversación cara a cara de Takaichi con Putin desde que la dirigente japonesa asumió el cargo el año pasado.

El encuentro se produce en un momento en que las relaciones entre Tokio y Moscú se han deteriorado.

"Hubo una conversación durante una cena" entre Takaichi y Putin el miércoles por la noche, dijo a la AFP el funcionario, quien prefirió mantener el anonimato.

La primera ministra japonesa "transmitió las posiciones de Japón" sobre temas que incluyen la detención en Rusia de un periodista japonés acusado de espionaje y la reciente incautación de activos de Japan Tobacco, informaron medios locales, incluida la cadena pública NHK.

Los líderes "intercambiaron opiniones" durante unos 30 minutos y acordaron mantener la comunicación a distintos niveles, según los informes.