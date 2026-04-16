La policía de Nueva York abre una investigación interna por un caso de violencia contra un hombre negro

La jefa de la policía de Nueva York anunció el miércoles la apertura de una investigación interna tras la difusión de un video que muestra la violenta detención de un hombre negro en una licorería de Brooklyn.

Las imágenes, grabadas con un teléfono celular, muestran a dos agentes —uno de ellos vestido de civil— cuando intentan detener a un hombre en una vinoteca. Rendido en el suelo, le propinan puñetazos en la cara y una patada.

"La violencia empleada por los agentes del NYPD (Departamento de Policía de Nueva York, ndlr.) en este video es extremadamente perturbadora e inaceptable", escribió en X el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

"Los agentes nunca deberían tratar a una persona de esta manera. El NYPD está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre este incidente", añadió Mamdani.

Al parecer, los agentes confundieron al hombre con un sospechoso de narcotráfico y posteriormente intentaron detenerlo en la tienda el martes, informó periódico Daily News.

Los agentes fueron asignados a otras funciones, añadió el medio.

"Es doloroso de ver", declaró la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch. "Tendremos más que decir al respecto a medida que avance la investigación".

En los últimos años se han registrado de protestas en Estados Unidos contra la brutalidad policial hacia las minorías, especialmente los negros.