La Policía de Ecuador anuncia el hallazgo de ocho cadáveres en bolsas en el suroreste del país

La Policía de Ecuador informó el miércoles que halló ocho cadáveres en bolsas en una zona costera del suroeste del país considerada estratégica para el narcotráfico, en medio de una inédita crisis de violencia en el país.

Ecuador se ha transformado en uno de los países más peligrosos del continente por la violencia de numerosas bandas dedicadas al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y otros crímenes.

"Se verifica que son ocho cadáveres" los encontrados en las afueras de la población de Babahoyo, dijo a la prensa el coronel Galo Muñoz, jefe policial de la zona.

Horas más tarde, familiares de los fallecidos confirmaron que los cadáveres corresponden a ocho hombres reportados como desaparecidos desde el domingo.

Los jóvenes de entre 15 y 31 años habían emprendido un viaje en cuatro motos desde la localidad de Daule hasta Milagro (ambas en el suroeste) para realizar un trámite.

"Ya está confirmado que sí son los ocho", dijo a periodistas José Tambo, quien se identificó como familiar de uno de los fallecidos.

Ellos eran "personas de campo (...) con buenos valores", señaló Tambo.

En las afueras de la morgue de Guayaquil, a donde fueron enviados los cuerpos, decenas de amigos y familiares reclamaban por los trámites para retirar los cuerpos.

Esperamos "que no quede impune" la muerte, dijo a la AFP una mujer que se identificó como Alex y aseguró ser pariente de dos de los fallecidos.

Ella consolaba a una mujer embarazada cuyo esposo está entre los muertos.

El ministro del Interior, John Reimberg, manifestó que junto a los cuerpos fue encontrada una nota, según la cual se trataría de un "atentado" del grupo criminal de Los Lobos contra Los Choneros, dos de los principales grupos violentos de Ecuador.

La guerra entre las bandas por las rentas del crimen elevaron la cifra de homicidios al récord de 51 por cada 100.000 habitantes el año pasado.

Modesto Freire, fiscal de Milagro, confirmó que "no se puede observar el rostro" de las víctimas debido a que "están ensacados".

Añadió que dos de los desaparecidos son menores de edad y que de acuerdo con sus familiares son campesinos de Daule, una zona arrocera.

En enero, la Policía encontró incinerados a un grupo de seis jóvenes que había salido de paseo en tres motos en la provincia costera de Santa Elena (suroeste).

Por Ecuador transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Pese al respaldo de Estados Unidos a las políticas de mano de hierro contra el narcotráfico del gobierno derechista de Daniel Noboa, la violencia no cede en el país.

En el primer trimestre del año han asesinado a cerca de 1.600 personas.