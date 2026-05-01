La policía británica inculpa a un hombre por el apuñalamiento de dos judíos en Londres

La policía británica anunció este viernes la inculpación de un hombre de 45 años por el apuñalamiento de dos judíos en el norte de Londres.

Los dos hombres fueron atacados el miércoles a plena luz del día en Golders Green, una zona del norte de Londres con una gran población judía.

Las víctimas, de 76 y 34 años, están hospitalizadas en estado estable.

El presunto atacante es un ciudadano británico que nació en Somalia y llegó al Reino Unido cuando era niño.

Essa Suleiman ha sido acusado formalmente de "dos cargos de intento de asesinato y un cargo de posesión de un objeto punzante en un lugar público" por el ataque en Golders Green, informó la Policía en un comunicado.

El jueves, el primer ministro británico Keir Starmer prometió reforzar la seguridad de los judios y el Ministerio del Interior subió el nivel de amenaza terrorista del país a "grave", el segundo más alto en un sistema de cinco. Esto significa que otro ataque "es muy probable en los próximos seis meses".

Cerca de treinta personas fueron arrestadas recientemente en investigaciones sobre incendios contra lugares vinculados con la comunidad judía en Londres.

Un grupo hasta ahora poco conocido, "Harakat Ashab al Yamin al Islamiyya" (Hayi), calificado como proiraní, se atribuyó varios de estos hechos, así como otros ocurridos en Europa.

El miércoles, el grupo elogió el ataque con cuchillo en Golders Green y lo atribuyó a sus "lobos solitarios".