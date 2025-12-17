La participación de los europeos en las negociaciones sobre Ucrania "no augura nada bueno", dice Rusia

El Kremlin consideró el martes que la participación de los europeos en las negociaciones en curso sobre el plan estadounidense para Ucrania "no augura nada bueno", y afirmó no haber sido informado aún de los resultados de las últimas conversaciones en Berlín.

"La participación de los europeos, en términos de aceptabilidad [del acuerdo por parte de Moscú], no augura nada bueno", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por las agencias de prensa rusas.

Peskov indicó que Rusia debía "primero tomar conocimiento" de lo que se había elaborado en las recientes negociaciones entre ucranianos y estadounidenses antes de organizar una nueva reunión, con su propia participación, sobre este tema.

El lunes, el gobierno alemán publicó una declaración conjunta de los líderes europeos tras dos días de negociaciones en Berlín entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y emisarios de Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar un plan que ponga fin a los combates.

Los líderes de los principales países europeos -entre ellos Alemania, Francia y Reino Unido- y de la Unión Europea presentaron su propuesta de una "fuerza multinacional para Ucrania", que estaría "compuesta por contribuciones de naciones voluntarias y respaldada por Estados Unidos".

También propusieron apoyar de manera "sostenida" a un ejército ucraniano de 800.000 hombres, así como la creación de un "mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego dirigido por Estados Unidos".

La posible protección que obtendría Ucrania de Estados Unidos y Europa tras un eventual alto el fuego, para disuadir una nueva ofensiva rusa, es una de las cuestiones centrales de las negociaciones.

Hasta ahora, Moscú se ha opuesto sistemáticamente al despliegue de tropas europeas o de países miembros de la OTAN en Ucrania para garantizar la paz.