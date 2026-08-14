La oposición en los diálogos con el gobierno se compromete a impulsar la liberación de presos políticos en Venezuela

La delegación opositora en el diálogo con el gobierno interino de Venezuela se comprometió el jueves a impulsar la liberación de presos políticos, una petición latente al margen de la primera ronda de conversaciones que culminó la víspera.

Con el auspicio de Estados Unidos, las partes concluyeron el miércoles por la noche un primer ciclo de seis días, que se celebran siete meses después del derrocamiento de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

"Asumimos el compromiso y es nuestro propósito trabajar para que en los próximos días se vayan dando las liberaciones" de presos políticos, dijo en X la líder de la delegación opositora, Dinorah Figuera, quien fue presidenta de la bancada opositora que ganó mayoría en la Asamblea Nacional de 2015.

La líder opositora dijo que se reunió el martes por separado con un grupo de exdetenidos y familiares de presos políticos que apoyan el diálogo.

"Recibimos este respaldo con plena conciencia del significado que tiene para el restablecimiento de la democracia enarbolar la bandera de libertad y desarrollar una agenda para lograr garantías políticas y derechos civiles plenos", indicó en su mensaje.

Según la oenegé Foro Penal en Venezuela aún quedan 382 presos políticos tras las rejas.

El equipo negociador del gobierno está encabezado por Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la mandataria interina Delcy Rodríguez.

Este miércoles, las partes acordaron avanzar hacia una reforma judicial con el nombramiento de todos los magistrados del Tribunal Supremo y una reforma a la ley que lo rige, así como unir esfuerzos para recuperar activos en oro de Venezuela congelados en Inglaterra.

"Lo que tenemos hasta ahora son procesos, no resultados", aclaró Benigno Alarcón, analista político y profesor universitario con experiencia en negociaciones.

- "Instrumentalización del sufrimiento" -

Una opositora cercana a la negociación dijo a la AFP bajo anonimato que "no existe tal cosa como un listado de presos que se pone en la mesa" de negociación con el gobierno interino.

"Eso se presta a la instrumentalización del sufrimiento humano", apuntó.

El chavismo gobernante ha usado a presos políticos como "monedas de intercambio" en varias ocasiones, recordó el analista Alarcón.

"No representan un peligro real para el gobierno", mientras que "para la oposición representaría una ganancia muy importante" lograr las cientos de liberaciones aún pendientes, indicó.

"Al gobierno no le interesa fortalecer a los que están en la mesa y darles mayor legitimidad. Más bien, el gobierno se siente muy cómodo", prosigue el analista, con "divisiones en la oposición".

El diálogo se realiza sin la participación de la líder opositora y premio Nobel de la paz, María Corina Machado, exiliada en Panamá y quien ha dicho que no interferirá con el proceso.

Bajo fuertes presiones de Washington, la presidenta encargada promulgó en febrero una ley de amnistía para beneficiar a cientos de detenidos por razones políticas.

Defensores de derechos humanos, no obstante, tachan el instrumento de insuficiente y discriminario.

El clamor por las liberaciones se mantiene en las calles, donde decenas de familiares de presos políticos exigen su liberación.

"No veo un cese al maltrato de los presos políticos", lamentó Rosa Azuaje, tía de un abogado defensor preso por "terrorismo".

"Ese diálogo se enfoca en problemas que son de competencia gubernamental como prestar el auxilio a todas las familias afectados por el doble terremoto (...), están perdiendo el tiempo en temas que ya debería tener el camino para su solución", se quejó durante una protesta.