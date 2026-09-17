La OMS ve "señales alentadoras" en la lucha contra la epidemia de ébola en RDC

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó este miércoles que la lucha contra la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo muestra señales "alentadoras", pero que aún podría durar varios meses.

"Ahora comenzamos a observar señales alentadoras que muestran que estamos avanzando en la lucha contra la epidemia", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferencia de prensa en la sede de la organización en Ginebra.

La RDC declaró a mediados de mayo, con varias semanas de retraso, su decimoséptima epidemia de ébola, una enfermedad extremadamente mortal que, antes del brote actual, ya había causado más de 15.000 muertes en África durante los últimos 50 años.

Hasta la fecha, se han registrado más de 7.200 casos, incluidos más de 3.500 fallecimientos, en siete provincias, indicó el jefe de la OMS.

Explicó que la transmisión está disminuyendo en las zonas más afectadas de la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia, mientras que Kivu del Sur no ha reportado ningún caso nuevo desde mayo.

"Los ensayos (clínicos) de tratamientos y de profilaxis posexposición se están acelerando, gracias a una mayor participación de las comunidades", y "los ensayos clínicos de vacunas deberían comenzar en las próximas semanas", indicó.

"Pero no se equivoquen, la epidemia continúa avanzando y causando muertes", advirtió.

También señaló que "los principales indicadores aún no están mejorando como deberían" y subrayó que "la respuesta tendrá que mantenerse y reforzarse durante muchos meses más, que serán difíciles".

"Por lo tanto, todavía nos quedan muchos meses por delante", añadió a su lado Maria Van Kerkhove, responsable de prevención y preparación ante epidemias y pandemias de la OMS.