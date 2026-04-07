La NASA publica foto de "puesta de la Tierra" antes del retorno de Artemis

Más de 57 años después de la famosa fotografía del "amanecer de la Tierra" hecha por Apolo 8, los astronautas de Artemis II capturaron una "puesta" de nuestro planeta en el horizonte de la Luna mientras emprendían el regreso a casa.

Tras un sobrevuelo lunar repleto de momentos memorables, los cuatro astronautas de Artemis II —los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen— iniciaron su viaje de regreso a la Tierra.

"Volveremos", declaró la estadounidense Christina Koch, la primera mujer en la historia en sobrevolar la Luna, antes de añadir: "Seremos una inspiración, pero siempre elegiremos la Tierra".

Sentados junto a las ventanas durante casi siete horas, los astronautas disfrutaron de una perspectiva única de la Luna, a mayor altura (6.500 km) que la que tenían sus predecesores del Apolo desde unos 100 km de distancia.

- Disfrutando de la vista -

En una serie de impresionantes fotografías publicadas por la NASA el martes, el azul de la Tierra resalta contra la inmensidad del espacio, con el desolado horizonte de la Luna en primer plano, en tonos que van del gris al marrón.

Entre las imágenes de la serie, una fotografía del planeta azul ocultándose tras la Luna evoca la legendaria imagen tomada el 24 de diciembre de 1968 por el astronauta estadounidense Bill Anders, de la Apolo 8, durante el primer sobrevuelo tripulado de la Luna.

"Este es un día histórico, y se lo ocupados que estarán, pero no olviden disfrutar de la vista", dijo en una grabación transmitida a la tripulación Jim Lovell, miembro de la Apolo 8 fallecido en agosto de 2025,

La icónica fotografía de 1968 aparece con frecuencia en selecciones de imágenes históricas y fue incluida en el libro de la revista Life de 2003 "Cien fotografías que cambiaron el mundo".

Los cuatro miembros de la tripulación ya han hecho historia al convertirse en los seres humanos que más lejos han viajado al espacio. Su nuevo récord, a 406.771 km de la Tierra, supera en tan solo 6.000 km el de la tripulación del Apolo 13 en 1970, fue celebrado por la NASA y Donald Trump como prueba del resurgimiento del programa estadounidense de vuelos espaciales tripulados.

Esta misión ha "llenado de orgullo a todo Estados Unidos", declaró el presidente estadounidense el lunes por la noche, felicitando a los astronautas por teléfono.

Los astronautas regresarán el viernes frente a la costa de California, donde está previsto que su cápsula Orion americe.

- "De ciencia ficción" -

Tras pasar 40 minutos en la órbita lunar, la tripulación se maravilló con los paisajes lunares y ofreció innumerables descripciones del terreno, incluyendo las sombras marrones y verdosas de los cráteres y la superficie del satélite terrestre.

"Vimos un cráter doble precioso. Parece un muñeco de nieve", describió el piloto Victor Glover, el primer astronauta negro en participar en una misión lunar. "Es realmente difícil de describir. Es increíble".

Los cuatro presenciaron un amanecer y un atardecer, así como un eclipse en el que la Luna bloqueó el Sol, un espectáculo digno de la ciencia ficción, exclamó Victor Glover.

También observaron regiones de la cara oculta de la Luna que "nunca habían aparecido iluminadas durante las misiones Apolo", declaró a la AFP la astronauta canadiense Jenni Gibbons, quien se encargó de todas las comunicaciones con la tripulación desde el Centro de Control de Misiones de la NASA en Houston, Texas, el lunes.

La tripulación formuló un pedido especial: nombrar dos cráteres lunares, uno en honor a su nave espacial, llamado "Integrity", y el otro en memoria de Carroll Taylor Wiseman, la difunta esposa del comandante de Artemis.

Si una futura misión prevista para el próximo año resulta exitosa, la NASA espera llevar astronautas a la Luna en 2028.

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