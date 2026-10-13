La mayoría proeuropea empieza a derogar en Hungría leyes anti-LGBT+ del gobierno Orbán

La nueva mayoría proeuropea que llegó al poder en mayo en Hungría comenzó el martes a derogar leyes anti-LGBT+ que habían sido adoptadas por el nacionalista Viktor Orbán y condenadas por la justicia europea.

El Parlamento húngaro aprobó por 139 votos a favor y 51 en contra el texto que elimina la legislación que, desde 2021 y en nombre de la "protección de la infancia", prohibía mencionar la homosexualidad y la identidad de género ante menores.

Se trata del primer indicio claro de un cambio de política en materia de derechos LGBT+ en Hungría desde la llegada al poder del conservador Peter Magyar.

"El hecho de que se supriman las restricciones de acceso a contenidos LGBT+ es sin duda un avance importante y positivo", declaró Tamas Dombos, del grupo de defensa de los derechos Hatter Society.

Peter Magyar afirma que estas modificaciones permitirán a Hungría ajustarse al derecho europeo.

Sin embargo, presentó estos cambios no como una restitución de los derechos LGBT+, sino como un refuerzo de las normas existentes de protección de la infancia, "independientemente de la orientación sexual".

Su partido, Tisza, cuenta con una cómoda mayoría de dos tercios que le permite prescindir del apoyo del partido Fidesz de Viktor Orbán, que había anunciado que votaría en contra.

Orbán había restringido progresivamente los derechos LGBT+ en Hungría, empezando en 2020 con la prohibición del reconocimiento jurídico de las personas transgénero.

La legislación anti-LGBT+ se introdujo al año siguiente como un añadido a las normas existentes de protección de la infancia, oficialmente destinada a luchar contra la pederastia.

Prohibía mencionar ante menores de 18 años la homosexualidad y una identidad de género diferente del sexo asignado al nacer.

El texto suscitó la indignación de activistas y de varios dirigentes de la UE, que denunciaron la estigmatización de las personas LGBT+ y la equiparación entre las relaciones homosexuales y la pederastia.

El año pasado, la legislación se endureció aún más para servir de base a la prohibición de las Marchas del Orgullo.

Y en abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la más alta jurisdicción del bloque, estimó que la ley de 2021 viola "la propia identidad" del club de los 27.

La UE se felicitó este martes por la votación en el Parlamento húngaro, que elogió como "una señal importante de compromiso con nuestros valores comunes".

"Los derechos de las personas LGBT+ son derechos fundamentales en la UE", enfatizaron los comisarios Hadja Lahbib y Michael McGrath.