Una multitud, decidida a impedir un entierro, espera una ambulancia con una víctima de la epidemia de ébola que asola la República Democrática del Congo desde hace medio año. En ese país africano, el desconocimiento de algunas comunidades entorpece la respuesta a la enfermedad.

A unos kilómetros de la localidad rural de Bulambo-Isale, en el este, el médico Wilson Kasyani dice a la AFP que está preocupado tanto por la ambulancia como por sus ocupantes.

El pueblo se halla en la región montañosa de Kivu del Norte, presa de la inseguridad y de los grupos irregulares, donde "las armas circulan por todas partes", afirma. Y la desconfianza ante la respuesta a la epidemia da lugar a agresiones casi diarias.

"Hoy, entramos en casa de una enfermera y su hijo fue herido", cuenta en voz baja el médico, que está a cargo de la zona sanitaria de Vuhovi. "Ayer mismo, inmovilizamos a una persona que quería atacar a los investigadores con un machete", agrega.

Según Roland Vivaya, presidente del Consejo local de la juventud, "la mayoría de la población de aquí no cree en el ébola". Él mismo confiesa que no creyó "realmente" en esa enfermedad hasta que se contagió.

Sin embargo, prefiere hablar de un "problema de comprensión" más que de desconfianza por parte de las comunidades.

- "Negocio" -

En Bulambo-Isale, vecinos y comerciantes se apiñan en la calle principal, y no parecen muy preocupados por una epidemia que ha dejado ya más de 11.000 casos, 5.000 de ellos mortales.

El recuerdo del brote anterior de ébola, que causó 2.500 muertos entre 2018 y 2020, lo tienen no obstante bien grabado en la memoria.

La visión de los "médicos, protegidos por militares, asustó a la comunidad", recuerda Patricien Kambale, un ganadero con estudios universitarios.

"La respuesta se acaba imponiendo en la comunidad, sin que nadie se preocupe por cómo la perciben los habitantes", critica.

"Se mete a la persona en un vehículo sin que sepa adónde va. Luego nos enteramos de que murió", explica Patricien Kambale. "Así, acaba calando la idea de que los médicos utilizan medicamentos envenenados para matar".

En una zona que lleva tres décadas siendo escenario de conflictos, los lugareños también confiesan desconfiar de una administración con fama de estar corroída por la corrupción y el nepotismo.

Roland Vivaya se cuestiona cómo explicarle a la comunidad, mayoritariamente sin estudios, "esta repentina atención que se está dando a la enfermedad, mientras que hace años que estamos muriendo por la inseguridad".

"Yo mismo entendí la enfermedad cuando fui al centro de tratamiento, porque había sesiones de concienciación. Pero con esas sesiones tampoco se consigue entender verdaderamente la enfermedad", apunta.

Según él, la falta de formación de los equipos de respuesta, cuyos miembros son de fuera de la comunidad, y el hecho de que algunos de ellos no hablen las lenguas locales, provoca una cierta "resistencia".

"La población piensa que, quizá, se trate de un negocio", resume.

- Encontrar el "camino del paraíso" -

Bulambo-Isale es el feudo cultural y espiritual de la comunidad Nande, una de las más importantes de la RD Congo.

En esta zona rural, la respuesta choca, como en la mayoría de comunidades rurales afectadas por el ébola, con las viejas tradiciones.

Pimbo Kakule es uno de los guardianes de la tradición Nande. Desde su choza construida con hojas de palma, ennegrecidas por el humo, este jefe tradicional cuida de una de las doce colinas sagradas de Bulambo-Isale.

"La gente de aquí cree que después de la muerte hay otra vida y que no pueden ser enterrados al margen de nuestras costumbres. Si no, pensamos que esa persona ha sido sacrificada", explica.

Sin embargo, a las víctimas de ébola hay que enterrarlas en bolsas estancas para evitar cualquier eventual contagio. Unas operaciones que corren a cargo de personal formado y vestido con equipos de protección.

Pero la tradición Nande exige que los difuntos sean enterrados por familiares y que su cuerpo pueda mezclarse con la tierra de los ancestros para poder comunicarse con ellos en el más allá.

"La persona que no habla con sus muertos no puede encontrar el camino del paraíso", afirma Pimbo Kakule.

"Si nos dijeran: 'Su hermano ha muerto, vamos a explicarle cómo lo tiene que enterrar usted', quizá podríamos ponernos de acuerdo y no habría toda esta tensión", asegura el jefe comunitario.

"Nosotros combatimos la enfermedad, no los equipos de respuesta", recalca.

- "Mendigar una bolsa mortuoria" -

Además, se están dando casos de rivalidad porque los pocos miembros de la comunidad a los que se ha contratado para los equipos de respuesta ganan un sueldo más alto que la media, lo que también ha atizado teorías de la conspiración.

Cuando Patricien Kambale se vacunó en 2020 contra la cepa Zaire del virus, que provocó la epidemia anterior, sus vecinos lo acusaron de haberse "comido el dinero de la respuesta" para propagar la enfermedad y quisieron quemarle la casa.

"Incluso protegerse se ha vuelto un problema", se lamenta.

Unas tensiones de las que están sacando partido unos "grupos de presión", compuestos por organizaciones juveniles vinculadas a políticos locales que, a veces, impiden el acceso de los equipos médicos al terreno.

En Vuhovi, muy a menudo los incidentes son obra de personas que se sienten abandonadas, señala Salama Mwengesyali, que coordina, como puede, las actividades de concienciación.

"Si pudiéramos recuperar a todos esos individuos, formarlos y asociarlos a la respuesta, podríamos quebrar esta resistencia. Pero nos faltan medios", señala la joven.

Mwengesyali no tiene los medios para financiar los desplazamientos ni el teléfono, ni tampoco para "motivar" a las comunidades para que asistan a las reuniones de sensibilización, que suelen alargarse bastante, dice.

"Nos vemos reducidos a ir de puerta en puerta para mendigar una bolsa mortuoria", resume, al lado de Wilson Kasyani, el médico.

El centro de tratamiento no es más que una "casa de tablones" de madera donde "los enfermos están en unas condiciones inimaginables", describe el galeno.

Dos pacientes se escaparon de allí estos últimos días.

"La gente piensa que si va allí, morirá", explica.