La líder socialdemócrata sueca fracasa en su segundo intento por formar un gobierno

La líder de los socialdemócratas, Magdalena Andersson, declaró el martes que no estaban dadas las "condiciones" para formar gobierno en Suecia, su segundo fracaso un mes después de unas elecciones legislativas ganadas por la mínima por el bloque de izquierdas.

A raíz de este nuevo revés, Andreas Norlen, presidente del Parlamento, decidió someter a votación el próximo jueves, la capacidad de Andersson para ser primer ministra.

"Se han logrado avances (en las conversaciones mantenidas con los otros partidos, nota del editor), pero al mismo tiempo no se cumplen las condiciones necesarias para la formación de un gobierno", declaró en una rueda de prensa.

La política socialdemócrata ya había fallado a finales de septiembre en su primer intento de reunir a la izquierda radical y los de centro, dos formaciones con ideologías muy distintas, en una misma coalición.

Los resultados de las legislativas del 13 de septiembre estuvieron tan reñidos que tomó varios días confirmar la ajustada victoria del bloque de centroizquierda sobre el partido conservador liderado por Ulf Kristersson, ex primer ministro.

A sus 59 años, la líder del Partido Socialdemócrata Sueco, cuenta con 176 escaños en el Parlamento, junto con sus aliados, frente a los 173 de la derecha y la extrema derecha.

Los partidos de su bloque se reunieron por primera vez el viernes, después de semanas de negarse a negociar juntos.

El partido de izquierda exige puestos ministeriales como condición para dar su apoyo a un posible gobierno, lo que es una "línea roja" para los centristas, que se niegan a gobernar con esa formación.

¿Quién dirigirá finalmente el país de 11 millones de habitantes? El presidente del Parlamento dispone de cuatro intentos para encontrar a un líder capaz de formar un gobierno.

Si la cuarta tentativa fracasa, deberán convocarse nuevas elecciones, una perspectiva muy impopular en Suecia.

El país nórdico ya ha vivido este tipo de situación. Tras las elecciones de 2022, hicieron falta 37 días para formar un gobierno, y 134 días en 2018.