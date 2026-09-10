La justicia francesa investiga a alcalde y exalcaldesa de París por agresiones sexuales en las escuelas

La justicia francesa investiga si la exalcaldesa de París, Anne Hidalgo, y su sucesor, Emmanuel Grégoire, actuaron para remediar los casos señalados de agresiones sexuales en las escuelas, tras una denuncia de varias familias, anunció este jueves la fiscal de París.

Reunidas en torno a la asociación MeTooEcole, unas 15 familias con hijos escolarizados en diferentes colegios pidieron a la justicia que examine qué sabían los regidores sobre las supuestas agresiones por parte de monitores de actividades extraescolares y si actuaron para frenarlas.

"Recibimos las denuncias y se abrieron las investigaciones", declaró a la radio France Inter la fiscal de París, Laure Beccuau, precisando que reagruparon varias denuncias de "distintos orígenes".

La última denuncia, presentada por el colectivo de familias, menciona la puesta en peligro deliberada de la vida ajena, la omisión de socorro a persona en peligro y la no denuncia de delitos que afectaban a niños, en ocasiones de entre dos y cuatro años.

Este escándalo estalló a inicios de 2025, pero los casos de abusos sexuales a menores protagonizan las portadas en los últimos meses en Francia, donde cada tres minutos un niño es víctima, según la Comisión Independiente para el Incesto y Agresiones Sexuales a Niños (Ciivise).

Desde comienzos de 2026, el Ayuntamiento de París suspendió a 132 monitores de actividades extraescolares, 52 de ellos por sospechas de violencia sexual o sexista (20 en 2025).

Al llegar al cargo en marzo, el socialista Grégoire --mano derecha de Hidalgo entre 2018 y 2024-- asumió errores y puso en marcha un plan de acción de 20 millones de euros (23,2 millones de dólares) para prevenir las agresiones sexuales en las escuelas y guarderías parisinas.

Su predecesora dijo el miércoles que estaba "al lado de las familias" de las víctimas y compartir "su dolor", en una entrevista en Francia Inter, pero evitó disculparse.