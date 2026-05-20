La guerrilla del ELN anuncia una tregua para las elecciones en Colombia

La guerrilla ELN anunció el miércoles una tregua para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, en la que los colombianos elegirán entre la búsqueda de continuar negociaciones con grupos armados de la izquierda o la mano dura que ofrece la derecha.

En la campaña electoral marchan como favoritos el senador izquierdista Iván Cepeda, que plantea darle continuidad a la "paz total" de su aliado Gustavo Petro, y candidatos de derecha como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que prometen golpear al crimen con la fuerza militar.

En medio de una ola de violencia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció en un comunicado que hará un cese al fuego desde las 00H00 del 30 de mayo hasta las 00H00 del 2 de junio.

La guerrilla más longeva del continente, que suele decretar treguas para las elecciones, aseguró que busca garantizar el "libre derecho al voto" y la "no interferencia en el actual proceso electoral".

El ELN comenzó a dialogar con Petro en 2022 con miras a un proceso de paz, pero esos diálogos quedaron congelados tras un ataque rebelde en la frontera con Venezuela que dejó más de 100 muertos.

El mandatario empezó a llamarlos narcotraficantes y acordó redoblar las operaciones militares en su contra durante una visita a Donald Trump en la Casa Blanca en febrero.

El viernes pasado la principal disidencia de las FARC al mando del rebelde más buscado del país, alias Iván Mordisco, también anunció un alto al fuego para las elecciones.

El proceso electoral avanza bajo amenazas a los principales candidatos, que han denunciado mensajes intimidatorios en redes sociales.

El fin de semana dos miembros de la campaña de De la Espriella fueron asesinados.