La guerra en Oriente Medio aviva los temores de una nueva crisis petrolera

Los ataques contra las infraestructuras petroleras de los países del Golfo por la guerra, con la subida de los precios del crudo, atizan los temores de una nueva crisis del petróleo como las de los años 1970, pero los economistas estiman que todavía no estamos en ese punto.

¿Qué es una crisis del petróleo? -

Por lo general, se entiende por crisis del petróleo una escasez de suministro que provoca una fuerte subida de los precios del crudo y, en consecuencia, un impacto negativo en el crecimiento económico mundial, aunque no existe una definición única.

El mundo está viviendo una crisis de los precios de la energía, pero "quizá sea un poco pronto para llamarla una verdadera crisis del petróleo", como las de 1973 o 1979, dijo Helene Baudchon, economista jefe adjunta de BNP Paribas, en una entrevista con AFP.

"Las restricciones de suministro son hoy menos graves" que hace unos cincuenta años y se concentran en torno al estrecho de Ormuz, por donde suele pasar una quinta parte del consumo mundial de petróleo y gas natural licuado.

Los Estados miembros de la Agencia Internacional de la Energía decidieron además liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas y la AIE afirma estar dispuesta a liberar más "si es necesario".

Philippe Dauba Pantanacce, director global de análisis geopolítico y economista sénior del Standard Chartered Bank, señala que "el suministro de hidrocarburos es mucho más diverso geográficamente de lo que solía ser en la década de 1970. Además, las fuentes de electricidad también se ampliaron con las energías renovables".

Añade que "todo esto no quiere decir que la actual crisis de suministro de petróleo no vaya a tener consecuencias, pero hay muchas variables que hay que tener en cuenta. Hemos revisado nuestra media para el [barril de crudo] Brent a 85,50 dólares para 2026, desde los 70 dólares anteriores".

Por otra parte, el crecimiento económico mundial de ahora consume menos, ya que se necesitan "cuatro veces menos petróleo para generar un punto porcentual del PIB que en los años 1970", según el banco privado Edmond de Rothschild.

- Tres crisis petroleras -

- 1973: El 16 de octubre, diez días después del inicio de una ofensiva egipcia y siria contra Israel, seis miembros de la OPEP de la región del Golfo subieron los precios del petróleo 70%, la primera vez que la organización de países productores imponía una subida de precios sin el consentimiento de las petroleras.

La OPEP impuso un embargo a los países occidentales considerados proisraelíes, desencadenando una subida de precios y una crisis mundial del petróleo. En diciembre, el precio del barril alcanzó 11,65 dólares, cuatro veces más que en septiembre. Un año después el precio se había quintuplicado. Las consecuencias para los países occidentales fueron precios más altos en las gasolineras, una espiral inflacionista, recesión... y aumento del desempleo.

- 1979: La revolución islámica en Irán y la interrupción de las exportaciones iraníes provocaron una nueva subida del petróleo, que alcanzó 40 dólares el barril. En septiembre de 1980, la guerra entre Irán e Irak provoco nuevas subidas.

- 2008: A partir de mediados de 2004, los precios del barril subieron con fuerza pero de forma progresiva, en un contexto de conflicto en Oriente Medio y ataques en Irak, así como de agitación social en varios países productores.

En agosto de 2005 el barril alcanzó 70 dólares, después de que el huracán Katrina azotara las infraestructuras de la industria petrolera.

En enero de 2008, los precios superaron el umbral simbólico de 100 dólares, para luego dispararse hasta 147 dólares en julio, en lo que se denominó la tercera crisis del petróleo, desencadenada por una combinación de factores: huelgas en Venezuela, disturbios en Nigeria y la guerra en Irak.

Ese periodo también trajo consigo un aumento de la demanda por parte de las economías emergentes. Los especuladores también fueron señalados como un factor contribuyente.

- El temor a una nueva crisis del petróleo -

Durante las grandes crisis geopolíticas, resurge el fantasma de una nueva crisis del petróleo, por lo que el precio del barril incorpora una "prima de riesgo geopolítico" que refleja la probabilidad de que un conflicto provoque una caída de la oferta.

La posibilidad de tal crisis apareció tras el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, cuando el precio del barril superó 100 dólares, y tras la guerra en Gaza, a raíz del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

La actual guerra en Oriente Medio está provocando "la interrupción más significativa" del suministro de petróleo de la historia, según la Agencia Internacional de la Energía. Los dos índices de referencia mundiales del crudo, el Brent y el West Texas Intermediate (WTI), rondan los 100 dólares por barril, lo que supone un aumento del 40 al 50% desde el inicio de la guerra contra Irán que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero.

El banco Edmond de Rothschild señala que "hay muy pocas alternativas al estrecho de Ormuz" para el suministro regional. Además, la capacidad de almacenamiento en los países productores también está llegando al límite, lo que obliga a recortar la producción.