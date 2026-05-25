La fiscalía de México llama a declarar al gobernador solicitado por narcotráfico en EEUU

La fiscalía general de México informó el sábado que citó a declarar a un gobernador acusado por Estados Unidos de narcotráfico, quien respondió que acudirá a la cita ya que "no tiene nada qué temer".

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de 76 años, pertenece al partido de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. La justicia estadounidense lo señaló a finales de abril de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, tras lo cual pidió licencia al cargo.

Rocha Moya dijo el sábado en la red social X que acudirá a la cita con las autoridades "con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer".

"Soy un hombre y que no tiene nada qué temer. Mi biografía testimonia lo que soy", dijo el mandatario, el primer gobernador en funciones en ser acusado formalmente de narcotráfico en Estados Unidos.

La fiscalía dijo también que llamó a declarar a otros nueve funcionarios de Sinaloa a quienes Estados Unidos acusó de narcotráfico junto con Rocha Moya. Dos de ellos se entregaron ya a las autoridades estadounidenses.

La dependencia dijo en un comunicado que busca avanzar "con seriedad y exhaustividad" en la indagatoria sobre el mandatario.

La fiscalía también llamó a declarar a la gobernadora del norteño estado de Chihuahua, Maru Campos, por la muerte de dos agentes estadounidenses en su estado durante abril en un accidente carretero.

- Tensión entre México y EEUU -

Los casos de ambos gobernadores han tensado las relaciones entre México y la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de las negociaciones para la revisión del vital acuerdo comercial T-MEC, del que además forma parte Canadá.

Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos presente pruebas contra Rocha Moya. También ha dicho que su gobierno no protegerá a ningún político que tenga vínculos con el crimen organizado.

"Si hay pruebas, que la fiscalía actúe", dijo la mandataria.

El cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por la administración Trump.

Fue liderado por el temido capo Joaquín "Chapo" Guzmán hasta 2016, cuando fue capturado y luego extraditado a Estados Unidos.

Cumple en la actualidad cadena perpetua.

Dos facciones de esa mafia -una formada por los hijos del capo, los "Chapitos"- libran una guerra intestina que ha dejado miles de muertos en el estado.