La familia de un preso político venezolano muerto denuncia falta de respeto de las autoridades

El hermano de Víctor Quero, un preso político cuya muerte bajo custodia del Estado en Venezuela fue informada nueve meses después de ocurrida, denunció este miércoles como una "clara y notoria" falta de respeto la gestión del caso por parte de las autoridades.

Quero fue detenido en enero de 2025 por agentes de inteligencia. Murió en julio de ese año, a los 50 años. Pero su familia no tuvo información sobre su paradero hasta el anuncio oficial de su fallecimiento el 7 de mayo pasado.

Su madre, Carmen Navas, lo buscó incansablemente durante más de un año. Falleció a los 81 años, pocos días después de enterarse de la muerte de su hijo y de presenciar su exhumación para una autopsia.

Es una falta de respeto "clara y notoria" por parte de las autoridades, aseveró su hermano Gabriel Quero. "Estamos viviendo una tragedia", afirmó en rueda de prensa.

La fiscalía emitió la víspera un comunicado sobre "la investigación penal" del fallecimiento de Quero.

Según su informe, "el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar. No se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver".

Las diligencias se realizaron "de conformidad" con lo establecido en la ley, refirió el ente. "El Ministerio Público (...) continuará velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles" venezolanas, aseguró.

La familia de Quero reprochó que la fiscalía no menciona "nada que indique que se están considerando, como parte de la investigación penal en curso, las responsabilidades legales que corresponden a los funcionarios públicos que violaron los derechos humanos" de Víctor Quero "siendo autores, cómplices o encubriendo su fallecimiento".

"Exigimos (...) el cese inmediato de cualquier acción u omisión que esté dirigida a absolver de sus responsabilidades a los agentes del Estado que estuvieron involucrados", dijo la familia en un comunicado.

Víctor Quero es el vigésimo preso político fallecido en prisión desde 2014, según Foro Penal.

La noticia de su muerte sacudió a la sociedad venezolana, en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos y la aprobación de una ley de amnistía promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna de manera interina tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero.

Hasta el 1 de junio quedaban 404 presos políticos en Venezuela, según la estimación de Foro Penal.