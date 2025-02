La familia Bibas exige "respuestas" de Israel sobre los niños rehenes de origen argentino en Gaza

La familia de dos niños aún detenidos en Gaza, con madre de origen argentino, exigió el lunes por la noche "respuestas" del gobierno israelí, dos días después de la liberación del padre, Yarden Bibas, en el marco del acuerdo de tregua con Hamás.

Yarden Bibas, de 35 años, fue liberado el sábado pasado tras más de 15 meses cautivo en Gaza, sin su esposa, Shiri, de origen argentino, y sus dos hijos, Kfir y Ariel, que tenían respectivamente ocho meses y cuatro años de edad.

Hamás afirmó en noviembre de 2023 que tanto la madre como los dos niños murieron en un bombardeo israelí, pero el ejército del Estado hebreo no confirmó su muerte y muchos israelíes se aferran a la esperanza de que sigan con vida.

Al igual que Bibas, su esposa Shiri y los dos niños fueron capturados y llevados a Gaza por milicianos islamistas el 7 de octubre de 2023, durante el ataque de Hamás en el sur de Israel.

Los dos pequeños, Kfir y Ariel, se convirtieron el símbolo del sufrimiento de los cautivos en Gaza.

Kfir es el más joven de los 251 rehenes secuestrados ese día. Él tiene ahora dos años y su hermano cinco. El padre fue secuestrado en un momento diferente al resto de la familia y no fueron retenidos juntos.

"No toleraremos más la incertidumbre. Exigimos respuestas", afirmó Dana Silberman-Sitton, hermana de Shiri Bibas, en una declaración pública en el hospital Sheba de Ramat-Gan (centro).

La suerte de los niños y su madre preocupa mucho en Israel.

Los tres figuran en la lista de los 33 rehenes liberables durante la primera fase del acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamás, que comenzó el 19 de enero. Pero Israel advirtió que 8 de esos rehenes murieron, sin precisar cuales.

"Es la responsabilidad del gobierno y del Estado con Shiri, Ariel y Kfir. Con Yarden. Conmigo y con toda nuestra familia", agregó Sitton, con la voz quebrada por la emoción.

"Y también con todos los ciudadanos de Israel que observan y se preguntan si el Estado de Israel sabe proteger a sus hijos e hijas. Si el Estado de Israel es capaz de hacer que retornen todos a casa", añadió.

En esta primera declaración de la familia Bibas desde la liberación de Yarden, su hermana Ofri Bibas-Levy pidió perdón a su hermano.

"Lamento Yarden que esto haya tomado tanto tiempo. Lamento que estés aquí y no Shiri, Ariel y Kfir. No los abandonamos. No perdemos esperanza. Shiri, Ariel y Kfir, nos hacen tanta falta y los esperamos", dijo la señora Levy.

Las imágenes difundidas por Hamás el 7 de octubre de Shiri Bibas abrazando a sus dos niños frente a su casa conmocionaron en Israel.

Militantes de izquierda y partidarios de la paz con los palestinos, los padres de Shiri Bibas, Yossi y Margit Silberman, originarios respectivamente de Argentina y de Perú y habitantes de Nir Oz, murieron en su casa en llamas.