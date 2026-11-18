En el partido de fútbol que enfrentó a Haití contra Estados Unidos, algunos aficionados haitianos alentaron a su selección y al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cuyo despliegue militar en Haití ha generado expectativas sobre la posibilidad de contener a las pandillas.

Bukele envió más de 2.000 militares en Haití a finales de octubre para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe.

Miles de aficionados haitianos acudieron el sábado al Nu Stadium de Miami para apoyar a su selección, que cayó 6-0 frente a Estados Unidos en partido de la Liga de Naciones de Concacaf.

Algunos de ellos ondearon banderas salvadoreñas al grito de "¡Bukele! ¡Bukele!" cuando caminaban hacia el estadio.

"Todo lo que puedo decir es 'viva Bukele'. Es el único que está tratando de ver si hay posibilidad de deshacernos de las pandillas", dijo a la AFP Guito Ledix, aficionado de origen haitiano de 41 años.

"Mientras siga dando resultados, eso me demuestra que había cosas que sí se podían hacer", añadió el hombre, quien tiene 10 años sin poder visitar su país.

Los "Grenadiers" disputaron el encuentro lejos de casa, una situación habitual para la selección haitiana desde que la violencia de las pandillas dejó fuera de servicio en marzo de 2024 el estadio Sylvio-Cator de Puerto Príncipe.

El recinto fue recuperado recientemente por las autoridades.

Bukele ha presumido en las redes sociales el avance de sus tropas en el país caribeño e incluso compartió un video al interior del estadio donde los aficionados lo corean.

Sin embargo, analistas y críticos de su gobierno han advertido que el despliegue opera en la opacidad y han puesto en duda que su objetivo sea únicamente rescatar a los soldados.

- "Las cosas van a mejorar" -

Haití, el país más pobre de América, enfrenta desde hace años una profunda crisis política y de seguridad, agravada por el aumento de asesinatos, secuestros y violaciones de las pandillas.

El país no celebra elecciones desde hace años y los comicios inicialmente previstos para diciembre de este año fueron aplazados para julio de 2027.

Como consecuencia de la crisis, muchos haitianos han emigrado y algunos miembros de la diáspora en Estados Unidos llevan años sin regresar a su tierra natal.

Florida alberga una de las mayores concentraciones de personas de origen haitiano en Estados Unidos.

Stephanie Jeanty, una haitiana de 28 años, afirma que vivía angustiada por la violencia en el país, donde todavía reside buena parte de su familia. También observa con optimismo el despliegue militar salvadoreño.

"Viendo a la delegación salvadoreña que está restableciendo la paz es algo muy bueno. Las cosas van mejor", dijo Jeanty, quien llegó a Estados Unidos hace cuatro años en un vuelo humanitario.

"Me gustaría mucho regresar a mi país, pero por el momento no", añadió.

- Incertidumbre -

El entusiasmo que despierta la misión salvadoreña entre algunos haitianos también ha llamado la atención de especialistas.

"Lo que parece muy claro es que la población haitiana está recibiendo con entusiasmo a los salvadoreños y espera que enfrenten a las pandillas", dijo Robert Fatton, profesor de la Universidad de Virginia.

Sin embargo, el académico advirtió que aún es pronto para saber cuál será el alcance de la operación.

"No está claro qué ocurrirá si se producen enfrentamientos importantes entre las pandillas y las tropas salvadoreñas. Estamos en una situación de incertidumbre", afirmó.

Aunque expresó cautela sobre las razones detrás del despliegue, Don, un haitiano de 34 años que prefirió no revelar su apellido, también dijo albergar esperanzas.

"Espero que no haya algún interés detrás de todo esto, pero si pueden darnos seguridad, estoy contento", afirmó antes de ingresar al estadio.