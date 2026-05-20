La derechista Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez en un sondeo para el balotaje en Perú

La derechista Keiko Fujimori supera en intención de voto al izquierdista Roberto Sánchez para el balotaje presidencial en Perú del 7 de junio, según un sondeo difundido el miércoles.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es la favorita con 39% de intención de voto, mientras que Sánchez marca el 35%, señala la encuesta de Ipsos publicada por el diario Perú 21.

Un 14% votaría en blanco o nulo y otro 12% aún no define su opción electoral, según la segunda medición que realiza Ipsos desde la primera vuelta del 12 de abril.

Fujimori subió un punto porcentual y Sánchez bajó tres puntos en comparación a la primera encuesta, publicada el 24 de abril.

La candidata del partido Fuerza Popular ganó la primera ronda con 17,1% de los votos, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, llegó a la segunda con 12%, según el Jurado Nacional de Elecciones.

La elección estuvo marcada por una fuerte fragmentación, con un récord de 35 candidatos presidenciales.

La campaña para el balotaje se prevé tan polarizada como la de 2021. Entonces Fujimori se midió con el izquierdista Pedro Castillo, quien llegó a la presidencia, pero intentó disolver el Congreso y fue destituido en diciembre de 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori, de 50 años, compite por la presidencia.

Para Sánchez, de 57 años, se trata de su primera postulación. El candidato se desempeñó como ministro de Comercio de Castillo, actualmente encarcelado.

Los dos disputarán la presidencia en medio de una severa inestabilidad política en la que Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016.

La mayoría fueron destituidos o renunciaron para evitar una suerte similar ante acusaciones de rebelión o corrupción.

Perú está además azotado por una severa crisis de seguridad por el auge del crimen organizado.

La encuesta fue realizada en varias ciudades del país el 16 y 17 de mayo entre 1.210 personas seleccionadas de manera aleatoria. Se les preguntó por quién votarían en una segunda vuelta si los candidatos son Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

El margen de error es de 2,8 puntos porcentuales. Las intenciones de voto no constituyen una predicción del resultado electoral.