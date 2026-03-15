La Defensa Civil de Gaza reporta seis muertos en ataques israelíes

La Defensa Civil de Gaza anunció el sábado la muerte de seis personas en ataques israelíes ocurridos en la última jornada, en un nuevo episodio de violencia en el enclave palestino en plena expansión de la guerra en Oriente Medio.

Dos policías y un civil fallecieron en un ataque en la madrugada del sábado en la ciudad sureña de Jan Yunis, informó esta agencia de socorro que opera bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás.

El viernes por la noche, un ataque dirigido contra un grupo de civiles en la zona este de Ciudad de Gaza (norte) se saldó con tres muertos. Los cadáveres fueron trasladados al hospital Al Shifa, el principal centro hospitalario de la zona, según la misma fuente.

Contactado por la AFP, el ejército israelí no ha hecho ningún comentario por el momento.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el precario alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras dos años de guerra en la Franja de Gaza.

La violencia continúa en el territorio, mientras el ejército israelí prosigue, junto a Estados Unidos, su ofensiva contra Irán, iniciada el 28 de febrero.

Al menos 658 palestinos han muerto desde el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

En tanto, Israel ha contabilizado cinco soldados muertos en sus filas desde el inicio de la tregua.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno -las autoridades israelíes siguen prohibiendo a la prensa internacional entrar en el enclave-, la AFP no puede verificar de forma independiente la información facilitada por las distintas partes.