Internacionales

La Cruz Roja facilita el intercambio de mil cuerpos cada mes entre Ucrania y Rusia

La Cruz Roja facilita el intercambio de mil cuerpos cada mes entre Ucrania y Rusia
Miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja descargan cadáveres de ciudadanos ucranianos (incluidos militares) devueltos por Rusia de un vagón frigorífico en un lugar no revelado de Ucrania, una fotografía divulgada el 15 de junio de 2025 por el Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra .
AFP
19 de marzo de 2026

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indicó el jueves que facilita el intercambio de mil cuerpos en promedio cada mes entre Ucrania y Rusia, principalmente soldados.

De regreso de Ucrania, el director general del CICR, Pierre Krähenbühl, indicó a la prensa en Ginebra que "se vio muy impresionado" durante su visita a ese país por "la magnitud y el alcance de las consecuencias cuando medios militares son desplegados entre Estados".

"Cada mes, el CICR participa en la repatriación de mil cuerpos en promedio, entre los campos ruso y ucraniano".

"Facilitamos ese proceso como intermediario neutro", precisó.

Los intercambios de presos y cuerpos son el único resultado concreto de varios ciclos de negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, organizados desde 2025 bajo presión de Washington.

Krähenbühl explicó que visitó, de lado ucraniano, algunas de las instituciones medico-legales que el CICR apoya en ese país.

Según el alto responsable del CICR, "miles y miles de cuerpos no identificados están conservados ahí, y el personal se esfuerza cada día en identificarlos y luego dar respuestas a las familias que están profundamente angustiadas".

"No hemos visto cifras a esa escala en los conflictos de estos últimos años", afirmó.

Subrayó que muchos de los cuerpos son de soldados, "lo que es diferente a otros conflictos" donde los civiles son las principales víctimas.

La invasión rusa a gran escala de Ucrania lanzada en febrero de 2022 es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra mundial, y ya ha causado centenares de miles de muertos en ambos países, según las estimaciones.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR