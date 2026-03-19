La Cruz Roja facilita el intercambio de mil cuerpos cada mes entre Ucrania y Rusia

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indicó el jueves que facilita el intercambio de mil cuerpos en promedio cada mes entre Ucrania y Rusia, principalmente soldados.

De regreso de Ucrania, el director general del CICR, Pierre Krähenbühl, indicó a la prensa en Ginebra que "se vio muy impresionado" durante su visita a ese país por "la magnitud y el alcance de las consecuencias cuando medios militares son desplegados entre Estados".

"Cada mes, el CICR participa en la repatriación de mil cuerpos en promedio, entre los campos ruso y ucraniano".

"Facilitamos ese proceso como intermediario neutro", precisó.

Los intercambios de presos y cuerpos son el único resultado concreto de varios ciclos de negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, organizados desde 2025 bajo presión de Washington.

Krähenbühl explicó que visitó, de lado ucraniano, algunas de las instituciones medico-legales que el CICR apoya en ese país.

Según el alto responsable del CICR, "miles y miles de cuerpos no identificados están conservados ahí, y el personal se esfuerza cada día en identificarlos y luego dar respuestas a las familias que están profundamente angustiadas".

"No hemos visto cifras a esa escala en los conflictos de estos últimos años", afirmó.

Subrayó que muchos de los cuerpos son de soldados, "lo que es diferente a otros conflictos" donde los civiles son las principales víctimas.

La invasión rusa a gran escala de Ucrania lanzada en febrero de 2022 es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra mundial, y ya ha causado centenares de miles de muertos en ambos países, según las estimaciones.